Desde las 19.30 horas enfrenta a Juventud Unida en busca de su primer triunfo del año. Facundo Argüello repetiría el mismo equipo titular que presentó ante Flandria. Un punto de inflexión. Eso espera Villa Dálmine tener esta tarde-noche en Gualeguaychú, donde enfrentará a Juventud Unida en el arranque de la segunda rueda de este Nacional B. El Violeta llega a este encuentro sin victorias en lo que va de este año (empates ante Santamarina y Chacarita y derrota frente a Flandria) y, así, cayó hasta el 20º puesto de la tabla de posiciones. Por eso, y por la necesidad de mostrar una imagen distinta a la que ofreció en Jáuregui el pasado domingo, los dirigidos por Facundo Argüello buscarán los tres puntos y también una actuación convincente. Incluso para dejar atrás la racha que atraviesa como visitante (nueve sin ganar fuera de Campana, con apenas tres empates y seis derrotas) De no mediar sorpresas, el DT repetiría la misma alineación utilizada frente a Flandria (que también había usado ante Santamarina). Es decir: Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Pablo Ruíz, Horacio Falcón, Federico Recalde, Lucas Favalli; Pablo Burzio y Leonardo Carboni. De esta manera, Argüello le ratifica la confianza a la formación y el sistema que probó durante la pretemporada. El resto de los 18 concentrados que viajaron a Entre Ríos son Sebastián Blázquez, Ángel Alonso, Leonardo Cisnero, Fabrizio Palma, Diego Núñez, Jonathan Figueira y Ezequiel Cérica. Por su parte, Juventud Unida está atravesando una buena racha: sumó 13 de los últimos 15 puntos en juego. Y en su última presentación goleó 5 a 1 a Douglas Haig en Gualeguaychú, en la noche que inauguró el nuevo sistema lumínico de su estadio. Para recibir al Violeta, el DT Carlos Macchi deberá realizar un cambio obligado por la suspensión de Impini, quien sería reemplazado por el juvenil Espíndola. En consecuencia formaría con Lucas De León; Exequiel Narese, Nicolás Espíndola, Emiliano Capella, Manuel Morello; Diego Barrado, Alfredo Ramírez, Juan Sánchez, Renzo Tesuri; Gastón Ada y Alexis Blanco. El encuentro, correspondiente a la 24ª fecha, se jugará desde las 19.30 con arbitraje de Luis Lobo Medina (Luis Rallo y Matías Bianchi serán los asistentes). No contará con televisación en vivo y tampoco permitirá el ingreso de simpatizantes "neutrales", por lo que aquellos campanenses que viajen a Gualeguaychú deberán acceder al estadio como "infiltrados".

VILLA DÁLMINE PRESENTARÍA LOS MISMOS 11 TITULARES QUE ANTE FLANDRIA. EL HISTORIAL ENCUENTRO Nº 5: En 4 juegos, Villa Dálmine no perdió nunca ante Juventud Unida. En Campana le ganó dos veces y empató 2-2 en el primer enfrentamiento entre ambos. Mientras que en el único partido jugado en Gualeguaychú igualaron 0-0. PRIMERA RUEDA: El pasado 30 de agosto de 2016, Villa Dálmine goleó 5-0 a Juventud Unidad por la primera fecha del actual campeonato del Nacional B. Los goles fueron anotados por Mauricio Alonso (2), Pablo Ruiz (2) y Jonathan Figueira. SE ACERCÓ EL BICHO Esta fecha 24 del Nacional B le dejó saldo positivo a Argentinos Juniors, que a pesar de sufrir el viernes para vencer a San Martín de Tucumán, pudo descontarle puntos a Guillermo Brown de Puerto Madryn, que igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en Mendoza. También pudo descontar Chacarita, que ayer consiguió una gran victoria como visitante sobre Instituto. En cambio, esa oportunidad la perdió Nueva Chicago, que igualó con Crucero del Norte en Mataderos y cortó una racha de cuatro triunfos en fila (tres de ellos con la llegada de Sergio Rondina). En tanto, Villa Dálmine perdió una posición y quedó 20º tras la victoria de Flandria como visitante ante Atlético Paraná. Los resultados registrados viernes y sábado fueron los siguientes: Los Andes 1-0 Douglas Haig; Argentinos Jrs 3-1 San Martín (T); Independiente Rivadavia 1-1 Guillermo Brown (PM); Flandria 1-0 Atlético Paraná; Nueva Chicago 1-1 Crucero del Norte; Instituto 2-3 Chacarita; Santamarina 3-1 Brown (Adrogué). En tanto, hoy juegan: Gimnasia de Jujuy vs Estudiantes de San Luis (17.00); Boca Unidos vs All Boys (17.00), Central Córdoba (SdE) vs Ferro (18.30) y Juventud Unida vs Villa Dálmine (19.30).

Nacional B:

Villa Dálmine inicia la segunda rueda en Gualeguaychú

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: