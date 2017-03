Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 26/mar/2017. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 26/mar/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Techint anunció inversiones en Vaca Muerta por 2.300 millones de dólares Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Paolo Rocca se lo comunció el jueves al presidente Mauricio Macri. Estiman que se crearán cuatro mil puestos de trabajo. El titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, le anunció el jueves al presidente Mauricio Macri que invertirá a través de la empresa Tecpetrol 2.300 millones de dólares al 2019 para la producción de gas en el área Fortín de Piedra del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, lo que generará unos 4.000 puestos de trabajo. El anuncio realizado esta tarde en una reunión desarrollada en la Casa de Gobierno, junto al presidente de Tecpetrol, Carlos Ormachea, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, es el primer proyecto de envergadura que se comunica tras el acuerdo de productividad para el desarrollo de Vaca Muerta, firmado con empresas y gremios, y la decisión de reconocer un precio de incentivo al gas del yacimiento. Rocca le anunció a Macri que Tecpetrol, empresa petrolera del Grupo Techint, prevé invertir 2.300 millones de dólares hasta 2019 en la primera fase del desarrollo de su área gasífera Fortín de Piedra, de los cuales 1.600 millones se destinarán al desarrollo de pozos de gas no convencional y otros 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte. Del encuentro también participaron el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra; y el del Sindicato del Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Manuel Arévalo. La inversión permitirá alcanzar una producción que supera los 10 millones de m3/d en Fortín de Piedra, un área de 249 kilómetros cuadrados, donde Tecpetrol opera el 100 por ciento de la concesión de explotación de recursos no convencionales, con 7 pozos perforados hasta la fecha que demandaron una inversión inicial de 150 millones de dólares. La empresa comunicó tras el encuentro que el desarrollo gasífero de Fortín de Piedra, en Neuquén, generará 1.000 puestos de trabajo directos permanentes, más otros 3.000 empleos asociados a la prestación de servicios y a la etapa de construcción de las obras de infraestructura complementarias a toda operación petrolera. En el último año se perforaron 5 pozos horizontales, estando en curso las obras de conexión para incorporar la producción estimada de 1,5 millones de m3 /d antes del próximo invierno. La compañía precisó que se planea perforar 150 pozos en los próximos tres años, como parte de un programa que contempla contar con 3 equipos de perforación en mayo de 2017, número que subirá a 5 equipos en septiembre de 2017 y a 6 en marzo de 2018. El desarrollo del gas de Vaca Muerta generará actividad en toda la cadena de valor de bienes y servicios, asociada a la producción de hidrocarburos, y se aseguró tras el encuentro en Casa de Gobierno que compañías de perforación, empresas que ejecutan fracturas hidráulicas y proveedores de componentes y equipos industriales, verán crecer su demanda. En ese sentido, Tenaris Siderca la empresa siderúrgica del Grupo Techint y fabricante de tubos para industria petrolera mundial, está incorporando 400 personas para abastecer la demanda creciente, tanto del mercado local como internacional. La compañía explicó que existieron tres factores que hicieron posible el compromiso de inversión que hoy se anunció, entre los que se destaca el Acuerdo para la Mejora de la Productividad de Vaca Muerta que lanzó el presidente Macri con empresas y gremios del sector en febrero, lo que se aseguró contribuirá a la competitividad de los emprendimientos del yacimiento. El acuerdo se presentó como una herramienta que permitirá potenciar desde Vaca Muerta el desarrollo de la industria nacional de bienes y servicios para el sector petrolera, así como crear empleo calificado, con un importante componente de innovación y desarrollo tecnológico. También se planteó como factores decisivos al desarrollo de Fortín de Piedra, la autorización de la concesión de explotación de recursos no convencionales otorgada por la provincia de Neuquén en julio de 2016, y la definición de un marco regulatorio con un sendero de precios para el gas producido por yacimientos no convencionales. Este último punto se tradujo este mes en la Resolución 46-E del Ministerio de Energía por la cual el Gobierno nacional aprobó un programa estímulo a la producción de gas no convencional que comenzará en 2018 y finalizará en 2021, para dar un horizonte de precios durante los próximos cuatro años para las empresas con proyectos en Vaca Muerta. El nuevo esquema -que entrará en vigencia el 1 de enero tras el cierre de Plan Gas a fin de año- mantendrá un "precio incentivo" del gas que comenzará en un mínimo de 7,50 dólares el millón de BTU el año que viene y bajará 50 centavos de dólar cada año para llegar a los 6 dólares el millón de BTU en 2021. De esta manera, Tecpetrol podrá recibir un precio diferencial superior al valor de los mercados internacionales por el gas que inyectará al sistema desde Vaca Muerta.

PAOLO ROCCA JUNTO AL PRESIDENTE MACRI, EL PASADO JUEVES, CUANDO TRASCENDIÓ EL ANUNCIO.



