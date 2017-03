Según el Frente Renovador, una empleada municipal fue despedida por denunciar que su hija se electrocutó en la costanera

La niña tiene 10 años. En febrero, recibió una descarga eléctrica mientras jugaba en la rivera local. "Ella dice que fue echada (de la Municipalidad) porque hizo la denuncia en la Comisaría. No me sorprendería que esto fuese la represalia", aseguró Marco Colella. El bloque de concejales del Frente Renovador denunció que una empleada municipal fue despedida luego de denunciar ante la Policía que su hija recibió una descarga eléctrica de un poste de luz ubicado en la costanera de Campana. Según informaron los ediles massistas, todo sucedió el día 27 de febrero a la noche, cuando la hija de 10 años de Mariela Sajen jugaba en compañía de vecinos en la costanera y se tropezó frente a la columna de una luminaria, apoyando su mano en el metal y recibiendo una descarga eléctrica, que solo terminó cuando logró ser apartada del poste por sus acompañantes. La niña fue trasladada al Hospital, donde recibió curaciones debido a quemaduras en las manos y en el dedo del pie por donde salió la descarga. Estuvo dos días internada y todavía está en pleno proceso de recuperación. "En ningún momento –contó Marco Colella- la idea (de Mariela) fue iniciar un litigio con el Municipio: solamente pidió ayuda para poder solventar los gastos médicos que le generó toda esta situación ya que es jefa de hogar y, trabajando en el Municipio, sostiene con su sueldo a su familia". "Según nos cuenta, las autoridades le pidieron que lo sucedido no se haga público, prometiendo ayudarla. Pero la ayuda nunca llegó, y no sólo eso: la semana pasada le comunicaron que quedaba desvinculada del Municipio", añadió el concejal Juan Ghione. Para el excandidato a intendente, la decisión del Municipio de "dejar sin ayuda, desamparada y sin trabajo a una mujer que fue víctima de la negligencia y la inoperancia del Gobierno" es un hecho "repudiable", por lo que solicitarán que "sea reincorporada a su trabajo". "A Mariela le faltaban solo 20 días para pasar a planta permanente, como determina el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 2015, tras haber trabajado durante un año de forma ininterrumpida en el Municipio. Ella dice que fue echada porque hizo la denuncia en la Comisaría. No me sorprendería que esto fuese la represalia", aseveró Colella. Desde el Frente Renovador comentaron además que "hace tiempo" vienen "haciendo un relevamiento de los espacios públicos (plazas, parques, costanera)" y que "en todos" señalaron "el pésimo mantenimiento de los lugares, lo que genera un riesgo potencial para los vecinos". "También en todos ellos remarcamos un problema que se repite: los postes de alumbrado se encuentran sin la adecuada protección, con cables al alcance de los niños. Nuestros reclamos y el de los vecinos no fue escuchado y las consecuencias de la desidia del gobierno llegaron pronto, lamentablemente", sostuvo Ghione.

LOS CONCEJALES MASSISTAS HICIERON PÚBLICA LA SITUACIÓN.



Según el Frente Renovador, una empleada municipal fue despedida por denunciar que su hija se electrocutó en la costanera

