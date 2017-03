La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/mar/2017 Cazador pidió que el Municipio intervenga por las cloacas en Santa Florentina







Es ante el desborde de agua servida en algunos puntos del barrio. "La situación no es solo desagradable por los olores; es peligrosa por el foco de infecciones que representa", señaló el concejal. Carlos Cazador y militantes de Primero Campana recorrieron Santa Florentina, se reunieron con vecinos y le solicitaron a la Municipalidad que intervenga por el desborde de cloacas hacia las calles del barrio. Los vecinalistas señalaron que el problema más grave se encuentra en la esquina de Bravo y Carmona, "con el agua podrida saliendo a borbotones del alcantarillado". "Esto es algo realmente asqueroso. Lo peor: lleva dos semanas así y nadie ha hecho nada a pesar de los reclamos al Cemav", afirmó Cazador. Debido a la falta de respuesta, y aclarando que la responsabilidad principal recae sobre la prestadora del servicio –ABSA-, el edil le pidió al Municipio "tomar cartas en el asunto e intimar a ABSA o enviar una cuadrilla de la Secretaría de Obras Públicas para solucionar esto ya". "La situación no es solo desagradable por los olores; es peligrosa por el foco de infecciones que representa. Por acá pasan chicos pequeños con sus defensas aun en formación. Esto es exponerlos a una enfermedad grave", aseguró. Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento "Barrios Amigos", Gabriel Panno, adelantó que seguirán insistiendo ante el Cemav y ABSA pero, en línea con Cazador, le pidió al Gobierno que "escuché este reclamo a través de los medios e intervenga al menos de oficio". "Últimamente le han estado prestando atención al barrio. Por eso queremos que vean lo que está pasando acá con las cloacas y, si se pasó por alto, se apuren en corregirlo. A pesar de que es un tema con una empresa privada, somos vecinos de Campana que pagamos las tasas como todos", expresó.

Los vecinos señalaron que el problema más grave se encuentra en la esquina de Bravo y Carmona.



