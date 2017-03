La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/mar/2017 FpV-PJ: ”El Intendente debe poner los intereses de los vecinos por sobre los del PRO”







El Presidente del bloque PJ-FpV, Luis Chesini, destacó la postura de Abella al solidarizarse con la lucha de los docentes que acampan en la Plaza Eduardo Costa, pero pidió una misma actitud ante la problemática que afecta a los campanenses. "Sería bueno escuchar similares definiciones respecto al peaje o la empresa ABSA, donde guarda silencio y acepta sin chistar las órdenes de Vidal y Macri". El Intendente Sebastián Abella visitó el acampe de los docentes en la Plaza Eduardo Costa, en medio del conflicto que sostienen los educadores con el Gobierno Provincial. Allí, les habría manifestado su solidaridad, recordando su formación en una escuela pública (la Nº22 del barrio Ariel del Plata)". Este gesto fue destacado por los concejales justicialistas del Frente para la Victoria, quienes en la voz del titular del bloque pidieron similares definiciones sobre temas que son de interés local. "Hay que destacar la postura del Intendente Abella, reconociendo el conflicto y poniéndose del lado de los docentes. Es lo que esperan muchos vecinos de quien los representa, aunque debiera hacerlo también en otros temas donde hasta el momento, su silencio es cómplice de las decisiones que se toman en otros lugares y afectan a los campanenses" señaló Luis Chesini, en referencia a la instalación del peaje y la situación de la empresa ABSA, ejemplificó. "El Intendente debe poner los intereses de los vecinos por sobre los del PRO. Y hasta ahora, no ha tenido una postura pública y rotunda contra la instalación del peaje en ruta 6, cuya suspensión anunció aunque sin garantizar que las obras se retomen después de las elecciones. Y respecto a la empresa provincial, que tantos dolores de cabeza nos trae a los vecinos, está claro que responde a otras cuestiones por encima de las necesidades actuales de los ciudadanos" agregó el edil. "Sería bueno escuchar similares definiciones respecto al peaje o la empresa ABSA, donde guarda silencio y acepta sin chistar las órdenes de Vidal y Macri. No se puede decir que sí a todo lo que te indican partidariamente, cuando se vulneran los intereses de tus propios vecinos". Por su parte, la concejal Olga García habló de una "contradicción" en el gesto del Jefe Comunal para con los docentes. "Apostar a la educación es más que cruzar la calle y solidarizarse con frases lindas. Es no reducir el presupuesto en éste ámbito, o hacer un uso transparente del Fondo Educativo que con esfuerzo pagan todos los contribuyentes, y lamentablemente no se reflejan en los edificios escolares". Por último, la Prof. García pidió "dejar de lado el doble discurso, y efectivamente actuar con definiciones claras respecto a los intereses de esta gestión; si están del lado de los campanenses, o de Vidal y Macri".

"No se puede decir que sí a todo lo que te indican partidariamente", señaló Chesini, presidente del Bloque PJ-FPV.



