La UV Calixto Dellepiane apoyó la denuncia de Axel Cantlon por la falta de acceso al RAFAM

La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/mar/2017







El equipo económico de la agrupación respaldó el accionar de su líder al considerarlo un "paso lógico y formal que había que dar" ya que el Gobierno hizo "oídos sordos a todos los pedidos clave de información". El equipo económico de la Unión Vecinal Calixto Dellepiane, integrado por los contadores Guillermo Cozzo y Alexis Twyfod, mostró su "conformidad y apoyo" a la gestión de Axel Cantlon para presentar una denuncia en el Tribunal de Cuentas por la falta de acceso al RAFAM "Es el paso lógico y formal que había que dar, luego de haber agotado las instancias razonables de reclamo hechos ante el Ejecutivo Municipal y ante el Presidente del HCD que, en general, hicieron oídos sordos a todos los pedidos clave de información", manifestó Cozzo. Twyford por su parte señaló: "El acceso a la información pública y específicamente el acceso a la información financiera es un derecho fundamental que tienen todos los vecinos de la ciudad para hacer un verdadero control de la gestión municipal" "En la presentación, Axel Cantlon demuestra concretamente las fallas en el cumplimiento de las normas por parte de las autoridades municipales para brindar transparencia y acceso a la información", aseguró. Según Cozzo, "los concejales, que son los representantes de los vecinos en el Honorable Concejo Deliberante, deben tener acceso pleno a la información, todo el tiempo. Este control de la información financiera forma parte del rol del concejal, el concejal que no apoye este reclamo, no está cumpliendo con sus funciones", advirtió. "No entendemos por qué el Municipio tiene tanto miedo en dar acceso a la información, esa resistencia no hace más que demostrar que hay que mirar todo con mucho más detalle", concluyó.

GUILLERMO COZZO Y ALEXIS TWYFORD JUNTO AL REFERENTE DE LA UNIÓN VECINAL CALIXTO DELLEPIANE, AXEL CANTLON.





