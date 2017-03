Los gatos por la boca mueren

Tomás Buzzi

Qué complicado debe ser trabajar como asesor de imagen del Presidente. Pobres muchachos. Quedarán perplejos al observar los distintos yerros comunicacionales de nuestro máximo mandatario. Hubiera pagado para ver sus rostros, al observar cómo Macri desconoció (e incluso aumentó) el salario mínimo de un jubilado en la mesa de Mirtha Legrand. Hasta la derechosa y nonagernaria conductora de TV se dio el lujo de decirles en la cara al Presidente y a su hechicera: "Ustedes no ven la realidad". Pero ya se mandó varias así. El año pasado, "Mauri" tiró un "te la debo, no estoy en tema", para salir de una consulta periodística sobre la muerte de una auxiliar docente quien falleció en Mar del Plata al enterarse que le habían descontado $6 mil por paros a los que no había adherido, circunstancia que había conmovido a todo el país. Si a esto le sumamos a la Sra. Vicepresidente Michetti, con la teoría del túnel del segundo semestre 2016, o diciendo que ella no haría paro cobrando $9000 como un docente, o proponiendo la suspensión de las elecciones legislativas casi remitiendo a Leopoldo Fortunato Galtieri con la famosa frase: "las urnas están bien guardadas", creo que más allá de lo que digan las encuestas, la imagen de ambos mandatarios se desdibuja día a día, irremediablemente. Pero más allá de la secuencia de sincericidios, lo que es peor aún es que si así salen en público después de ser filtrados por ejércitos de asesores, no quiero imaginar que dirán cuando hablan, sin filtro, entre ellos mientras piensan a la Argentina. Según FIEL la Industria se desplomó 9,5% entre febrero 2016 y febrero 2017. Toda la economía se contrae, la inflación fue del 2,5 en el mes pasado, siguen los despidos y los números están cada vez más en rojo. Los ánimos sociales están crispados, y las protestas ya no encuentran fecha para ocupar calles, plazas o rutas. Asumo que el gobierno está abocado a resolver estos graves problemas pero, mientras tanto, ¿No sería prudente que nuestros máximos mandatarios piensen un poco a la hora de hablar públicamente? Aprovecho la oportunidad para invitar a mis ex compañeros de secundaria, quienes "caímos" en la Escuela (pública) Normal Eduardo Costa a juntarnos y recordar aquellos tiempos en que vivimos nuestra hermosa y orgullosa "desgracia". Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

Los gatos por la boca mueren

Por Tomás Buzzi

