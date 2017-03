La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/mar/2017 26 de marzo de 2017:

Hola, otro domingo nos encuentra. Para mi, como siempre un placer compartir este espacio. Valoro muchísimo esta comunicación con todos ustedes además de la forma directa y cotidiana con la que hablo con los vecinos cuando nos encontramos en alguna institución, en la calle o haciendo algún mandado, eso es lo que me gusta de nuestra ciudad, que mantenemos esa relación de los que somos nacidos y criados en Campana, enseguida tratamos de relacionarnos, de saber de quien somos hijos o a que escuela íbamos. La verdad que tener que escribir sobre esta realidad que nos atraviesa no es lo que tenia pensado hace unos meses atrás, mi convicción me decía que serian líneas de futuro y progreso las que ocuparían esta columna, pero la reacción de algunos sectores gremiales y políticos me hacen pensar en situaciones que tristemente ya vimos y vivimos. Es evidente que hay sectores que buscan desestabilizar, esto no seamos ingenuos no es solo parte del descontento social, acá se esta dando una puja de poder donde el grupo dentro del peronismo mas organizado es el Kirchnerismo. Es cierto que hay situaciones sociales difíciles, pero el gobierno trabaja de forma coordinada con políticas que acompañan estos momentos, las cosas van mejorando lentamente, se va retomando el camino del cual hacia muchos años nos habíamos apartado, este no es un gobierno para ricos como muchos dicen por ahí, el gobierno no ha dado de baja ningún programa ni plan, es mas, en el caso de planes provinciales se han puesto al día ya que se encontraban bastante atrasados y desactualizados. Resulta difícil entender que se adopten estas posturas este año, cuando es notorio que todo se va reacomodando, a las claras esta que se procede así porque este es un año electoral, sin ir mas lejos la CGT adopto en esto meses una postura mucho mas dura y critica de la que tubo durante el 2016. Hay dirigentes gremiales y líderes sociales que con todas las letras dicen que quieren sacar a Macri, esto es lo que realmente me preocupa que lo dejemos pasar por alto como si nada, estas son actitudes desestabilizadoras, estas personas son irresponsables sociales, llevan adelante una practica antidemocrática constante, no respetan lo que se eligió en las urnas, constantemente piensan en un país a corto plazo y subsidiado por completo, así nunca vamos a crecer de verdad. A veces creo que no nos gusta ver nuestra realidad, es duro y requiere compromiso aceptar el día a día desde el lugar que cada uno de nosotros ocupamos en la sociedad, pero tengamos el valor de aceptarlo, no permitamos que nos subestimen mas, venimos de tener una presidente que nos retaba por cadena nacional, que había cerrado el INDEC, que avalaba un gabinete corrupto, compuesto por funcionarios que nos decían que teníamos menos pobreza que Alemania, que en nuestro país no había narcotráfico, que comíamos por seis pesos. Yo se que a todos nos cuesta, pero creanme que trabajamos mucho a diario para revertir esta realidad y para construir una ciudad y un país donde definitivamente todos podamos vivir mas dignamente. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

