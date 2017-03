La capital de Perú, Lima, es el hogar de más de 9 millones de habitantes y es una de las ciudades con mayor diversidad cultural en América del Sur. Fundada en 1535 por el conquistador español Francisco Pizarro, la ciudad fue el principal puesto comercial para el continente hasta su desaparición, cuando el español creó el virreinato rival en el Río de la Plata. Años atrás Lima era considerada como un sitio de paso, el lugar de embarque para viajar a Cusco, Machu Picchu, las Líneas de Nazca, o el lago Titicaca, para mencionar unos cuantos destinos típicos, pero no como destino específico. Había varias razones: no existía quién promoviera los atractivos de una de las ciudades más antiguas de América, y el estereotipo de ser una urbe afectada por un conflicto que el gobierno libró contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso todavía la opacaba. En la actualidad ese panorama ya es parte del pasado y gracias al esfuerzo de varias organizaciones y de los mismos peruanos, el potencial turístico de Lima comienza a cobrar valor entre los extranjeros que llegan al país de los Incas a conocer muchos de sus atractivos. Es una ciudad cosmopolita, diversa y cultural. Es el reflejo de la tradición española que se fusiona con las costumbres propias de los pobladores andinos y con la velocidad del mundo moderno. Muchas de sus calles son tan coloridas como los vestidos indígenas de las mujeres andinas, y otros sectores tan vanguardistas como las capitales más importantes del mundo. Una ciudad de contrastes que no deja de encantar a los visitantes. En el Centro Histórico, se destacan los palacetes, las casonas, las quintas, las iglesias, las plazas y los famosos balcones de madera que datan de la época colonial y republicana. Destacan en esta zona la Plaza de Armas, la Plaza San Martín, la Catedral y el Convento de San Francisco, entre muchas otras emblemáticas edificaciones. Barranco y San Isidro son los dos distritos de la ciudad más atractivos para los turistas. El primero, cuna de intelectuales y artistas, es famoso por su vida bohemia, sus bares, cafés, su movida cultural y por conservar espacios tradicionales de la Lima antigua como algunas casonas y el famoso Puente de los Suspiros. El segundo, más moderno y cosmopolita, se caracteriza por su agitada vida nocturna y su extenso malecón, donde se puede caminar con tranquilidad mientras se disfruta de una extraordinaria vista, volar en parapente o simplemente descansar en sus áreas verdes. La herencia de los antiguos habitantes del Perú se puede apreciar en las distintas huacas que hay en la ciudad. El término Huaca es de origen quechua y se utiliza para determinar un lugar sagrado. En tiempos pre-colombinos no existían diferencias entre las autoridades administrativas y religiosas. Por lo tanto, Huacas son todo el patrimonio monumental y arquitectónico pre colombino como templos, centros administrativos, fortalezas, cementerios, etc. Entre las huacas más famosas encontramos Huaca Pucllana y Huaca Huallamarca. Hacia el sur de la ciudad está Santuario Histórico de Pachacámac, considerado el centro religioso más grande de América del Sur. Adicionalmente, los visitantes pueden conocer mucho más sobre la vida de los antiguos peruanos a través de las imperdibles colecciones del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú o el Museo de Oro, entre otros. Y finalmente, no podemos dejar de comentar sobre un fenómeno que está tomando trascendencia mundial y es la cocina peruana. Una nueva generación de chefs peruanos innovadores y jóvenes han llevado a un nivel completamente nuevo la integración de platos peruanos con platos internacionales, ofreciendo comida que todos conocemos, pero con un sabroso toque latino. La comida de mar también es particularmente excelente en Lima, y recomendamos que se dirijan a la calle La Mar (en Miraflores), para probar un ceviche o bien un plato de pescado fresco cocinado en jugo de lima y suavemente especiado servido con camote y maíz en la mazorca, por mencionar algunas de las delicias que aquí encontrarán. Hoy, Lima se posiciona como un importante destino gastronómico, histórico y cultural, y ofrece una gran variedad de posibilidades para todos. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Lima

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: