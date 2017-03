Todos estamos abrumados por las cosas que pasan hace bastante tiempo entre nosotros, inseguridad, corrupción, educación, inflación, desempleo, injusticia, drogadicción, violencia, futuro, etc. Y muchos sufrimos las consecuencias. Necesitamos un cambio en el País, remar todos para el mismo lado, dejar de pelearnos entre nosotros, nos hemos formado en medio de un ambiente que se espera todo del Estado, en definitiva, ¡que alguien haga algo! Estamos esperando un cambio, pero el cambio no vendrá si no hay una nueva mentalidad en el pueblo. No llegaremos nunca a nada nuevo, si no hacemos algo nuevo. Necesitamos una renovación en nuestra mente y esto atañe no sólo al país, sino a toda persona, institución, empresa, etc., es decir, incumbe a todos los ámbitos. La Biblia aconseja a los creyentes en Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hemos llegado a un punto en el que estamos estáticos esperando que algo suceda, pero Dios no está queriendo inducir circunstancias, sino que nosotros las provoquemos; Dios no quiere que estemos a merced o bajo las circunstancias que nos rodean, sino quiere que por medio de la fe, provoquemos las circunstancias que van a cambiar nuestra realidad. El hombre no tiene la solución que Argentina está necesitando, la solución la tiene Dios, pero el que ha sido desplazado, la gente se ha alejado de Dios y El tendrá que ser llamado de nuevo, aquel que hemos alejado de las escuelas y de nuestro corazón, tendrá que volver a nuestros lugares, a nuestros colegios y a nuestro corazón. Jesucristo predicó el evangelio diciendo en Marcos 1:15: "…El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio". El término más importante en este versículo es "arrepentíos". No hay una nueva vida si no hay un cambio en la mente, y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en la mente; tenemos que convencernos que nada nuevo sucederá si nada nuevo hay en nuestra mente. ¡Tenemos un Dios con muy buenas ideas! ¡Dios es un Dios creativo! Y quiere ayudarnos a cambiar. Hemos confiado en el hombre, en el humanismo, pero ellos no le han dado las respuestas que tanto necesita nuestra sociedad en nuestro querido país. Uno de los problemas más graves del ser humano es que ha puesto su confianza en el hombre y ha creído que en el hombre están todas las respuestas, pero la Biblia dice que engañoso es el corazón de hombre más que todas las cosas. (Jeremías 17:9) ¡Nuestro problema más grande son los pensamientos que habitan en nuestra mente, y Dios los quiere cambiar, para nuestro bien, y de toda la sociedad. Ya hemos probado y fracasado bastante, ¿y si volvemos a consultar a Dios? ¿y si volvemos a leer La Biblia, La Palabra de Dios? Tal vez encontremos la solución a nuestros problemas, ¿no te parece? Yo creo que si. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Cambios de mentalidad”

Por Luís Rodas

