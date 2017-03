Plaza España: blanquearon la sede a los abuelos

EL INTENDENTE ABELLA SE SUMÓ A LOS TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZA ESPAÑA.

Convocados por el Director del Área Juventud, Iván Gómez, un grupo de jóvenes y vecinos del lugar taparon los grafitis realizados por los "raperos" que se juntan los fines de semana por la noche. El Intendente Abella se sumó a la iniciativa. "Estamos acá todos los días, de lunes a sábado de 14 a 18. No nos quedamos más tarde porque tenemos miedo" decía Élida Ferreyra, presidenta de Los Abuelos de Plaza España, luego de convocar a La Auténtica Defensa en enero pasado para señalar que todos los muros exteriores de la sede habían sido grafiteados. Según los abuelos, la sede fue vandalizada por jóvenes que aparecen los fines de semana ni bien baja el sol. A veces llegan a ser más de medio centenar y se juntan a "raperar". "No han dejado nada sin pintar" denunciaron los abuelos, y pidieron más presencia policial y que intervenga el Director del Área de la Juventud, Iván Gómez, para que se involucre con los "raperos". Lo cierto es que de la mano de Iván Gómez, abuelos, jóvenes y vecinos voluntarios del barrio ayer por la mañana trabajaron en equipo para volver a dejar toda la sede de punta en blanco. Incluso el Intendente Abella se sumó a la iniciativa. "Fue una grata mañana –comentó Abella todavía con alguna mancha de pintura blanca en sus manos- de integración y literalmente reparadora en muchos sentidos. Los abuelos quedaron muy conformes y sobre el mediodía, compartimos unos espectaculares choripanes cocinados en la parrilla de sede. Creo que lo importante del caso es que jóvenes de nuestra ciudad están dando el ejemplo y un mensaje. Sería importante que los jóvenes que grafitearon estas paredes, no dañen lo que otros jóvenes repararon. Y si realmente tienen ganas de expresarse con grafitis, podemos buscarles un lugar en la ciudad para que eso pueda pasar sin perjudicar a nadie". Otro detalle de integración, fue que desde el Área de Juventud se organizará un Campeonato de Tejo con los Abuelos de la Plaza. "Damos por descontado que los multicampeones provinciales nos van a dar cátedra -comentó Iván Gómez- pero lo importante es juntarnos y pasar otro buen momento de integración juntos".

