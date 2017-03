Todo nuevo, nada nuevo

Jorge Bader

Estamos en una sociedad que ha sido perfectamente definida por Marcuse. Nosotros, todos, los individuos unidimensionales vivimos una realidad constituida por prejuicios y opiniones preconcebidas donde la mercadotecnia y los anuncios son una ley. Si este gobierno pretende poner credibilidad en la gestión no puede encerrarse en la visión "unidimensional" de la realidad y necesariamente para tener una visión "multidimensional" debe recuperar la participación y el dialogo. Si no convoca a la comunidad para debatir, vamos en sentido contrario de la construcción de espacios participativos y volvemos a repetir formulas de manejo individual y central. No difiere en nada de lo que ya conocemos en los últimos años de nuestra historia reciente, con otros matices, y con otra estética pero con la misma mecánica. Desde que empezó esta gestión hemos asistido a un conjunto de anuncios esperanzadores que pretenden construir una realidad. Primero, el camino del pie del Barranco, proyecto planteado en el plan estratégico hace 16 años e incorporado como propuesta concreta en el Informe Guaresti posteriormente, sobre el cual la administración anterior hizo gestiones pero no pudo avanzar más allá de la voluntad. Una propuesta de evacuación rápida de camiones y descongestión urbana, que además pretende recuperar a las que tierras que hoy la comunidad y el municipio no acceden y con la ventaja adicional de vincular los barrios extraurbanos hasta Otamendi. Sobre ese camino varias veces dije que es una oportunidad de incorporar los espacios verdes extraurbanos y la inmensa ventaja de acceder a la hermosa barranca lindera al ferrocarril, generando un uso de expansión recreacional, más allá de lo utilitario de un camino descongestivo. Mucho antes del plan estratégico en el año 1986 en el estudio sobre la expansión urbana de Campana, realizado con la asistencia del Arquitecto Pesci, y la cátedra de proyectos ambientales del Posgrado urbanístico de la Universidad de Belgrano, el Intendente Dellepiane proponía la recuperación del antiguo camino de tierra Campana Otamendi con una traza diferente a la propuesta actualmente, pero conceptualmente similar en cuanto a objetivos. Recuerdo que se lo bautizamos el "parque costero". Nunca, en el pasado reciente, hubo ningún debate sobre el tema y no hay información de que exista alguna presentación formal en el Cuerpo deliberativo local para lo que implica la adecuación de las zonas o la gestión del uso de los suelos, que va más allá de la simple traza de un camino, que tiene varios conflictos jurisdiccionales. Una intención loable pero nada más que un anuncio sobre un proyecto de larga data debatido, años atrás, en el seno de los talleres participativos del Plan de Desarrollo Estratégico. En segundo lugar, la Costanera, un proyecto que todos anhelamos, que la ciudad reclama, que el imaginario local tiene como una deuda histórica. Otro anuncio espectacular, sobre un tema donde el logro objetivo y real fue el decreto presidencial de desafectación de las tierras, pero nada más. Ningún debate local concreto y ningún trabajo sobre la zonificación o la cuestión técnica derivada que permita las acciones sobre ese suelo a recuperar, más allá de una hermosa perspectiva hecha no sabemos dónde y por vaya uno a saber quién, pero que sirve para decorar alguna oficina. Me recuerda en la época de los orígenes del ordenamiento urbano, allá por el año 1980 con la ley 8912, cuando en las incipientes oficinas de Planeamiento local se exhibía una perspectiva del Campana deseado con altísimas torres y parques verdes alrededor, desconociendo la subdivisión real del suelo con lotes históricos de 10 varas (8,66 metros ) o 10 metros. En resumen una utopía deseable pero poco real. Y ahora y en tercer lugar, la avenida Rivadavia, como prolongación vial hacia la rotonda de las Acacias. Una nueva perspectiva donde aparecen las decisiones tomadas de no sabemos quién sobre el territorio y donde los actores locales solo aparecemos como convidados de piedra a observar atónitos como la inteligencia de turno define como deben ser las expansiones urbanas. Al más puro estilo americano grandes avenidas de transito rápido, impersonales y destinadas solo a huir con velocidad hacia el destino. Como Arquitecto con formación en urbanismo me niego a creer que una vez más habremos de perder la oportunidad de generar un proyecto urbano con personalidad que haga de esa cirugía una alternativa rica en matices y con un proyecto que potencie usos alternativos, más variedad y estética urbana. De hecho ha habido propuestas mejores de carriles accesorios y parques lineales al estilo de la Nueva Alameda en Santiago de Chile. Si no pueden generarlo en el debate o en el concurso de ideas, que es lo que debiera ser, al menos apliquen el criterio japonés, mirando los antecedentes y copiando bien. Todos estos temas son parte de los ejes enunciados en el Plan estratégico, Integración territorial, ejes extraurbanos, eje costanero desarrollo industrial y logístico, adecuaciones reglamentarias y foro de debate en el Concejo Urbano Ambiental. La sociedad voto un cambio en la búsqueda de romper con el direccionamiento ideológico central del discurso enlatado, pretendiendo recuperar los ámbitos de dialogo y la participación efectiva. Me parece que es un buen momento para que esta administración deje de ser "unidimensional" y solipsista, y empiece definitivamente a debatir el modelo de gestión territorial que conviene de modo que los actores hagan propios los proyectos. Puedo asegurar que una política de gestión participativa no precisa anuncios espectaculares que proporcionan una adhesión de expectativa efímera. La comunidad toda la defiende y avala si es participe de la decisiones estructurales. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

