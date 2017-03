La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 26/mar/2017 El cobro de las tasas viales, ¿despierta más críticas?

El gravamen a las naftas está en retroceso, pero todavía subsiste en algunas localidades como Campana, General Rodríguez, Escobar, José C. Paz y Santa Fe, entre otras. La aplicación de la llamada "Tasa Vial", un gravamen a las naftas cobrados por los gobernadores municipales ampliamente criticado en el sector de venta de combustibles, termina por desaparecer. Aunque está en retroceso desde hace algún tiempo, algunos municipios aun mantienen esos impuesto para sumar recaudación. Tal es el caso de Campana, que acaba de instaurarlo, lo que despertó renovadas críticas al tributo desde distintos sectores. "La Tasa Vial no es legal", planteó el tributarista Darío Rajmilovich a la Agencia de Noticias Telam. "Lo hacen por necesidad de recursos, pero es al margen de la Ley. La mayoría de los contribuyentes lo termina aceptando y el Municipio actúa por una cuestión de oportunismo". En la misma línea, el tributarista Jorge Gebhart también dijo que es "ilegal"."Que lo intendentes cobran en abstracto", ese "pago no está relacionado con la mejora del asfalto de las calles o con la recolección de basura", dando un ejemplo, aunque reconoció que "es un tema complicado", porque "el consumidor tendría que demostrar el perjuicio que le causa ese pago ilegal, elevando una acción jurídica grupal" y porque la Ley de Defensa del Consumidor no incluye este tema. De todos modos, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Dr. Humberto Bertazza, planteó que se trata de una medida "inconstitucional" y opinó que sobre el tema podría intervenir el Defensor del Pueblo. Por su parte, desde el sector privado, el presidente de la Confederación de Empresarios del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Carlos Golg, ya había señalado en su momento que está abiertamente en contra del impuesto porque se trata de "una sobrecarga que se le pone al precio del producto que no tiene nada que ver con la actividad", es una manera a través de la cual distintos intendentes quieren echar mano a una caja para hacerse de más fondos. En promedio, el impuesto agrega unos 30 a 40 centavos al precio del combustible en surtidores, lo que encarece las naftas y golpea sobre la demanda, en un momento sensible para ambos consumidores y expendedores. Para que hagamos un poco de historia y un ejerció de nuestra memoria, la Tasa Vial nació en el año 2011 en Córdoba, como una herramienta por parte de los intendentes para ganar recaudación cuando era más compleja la situación fiscal de la provincia, perjudicada aquí como consecuencia del reparto nacional. A partir de entonces, se replicó en numerosas localidades cordobesas, santafecinas, bonaerenses y en otras partes del país. Si bien hoy en día se encuentra en retroceso (goza de una mala reputación entre buena parte de los dirigentes de Cambiemos, del Peronismo Cordobés y del Socialismo santafecino, como así los sectores privados), está lejos de haber desaparecido. Seguramente muchos intendentes actuales estarán teniendo en cuenta su revisión y los cuerpos legislativos su consulta y observación. Fuentes: BG Consultora y Otras.-

