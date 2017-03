La Salud Mental en la niñez y la adolescencia

Ana Carolina Erregarena

Como profesional de la Educación, renuevo cada año el vínculo con la actividad académica en materia educativa. En el día de la fecha, doy inicio a mi columna dominical de Educación, comenzando -de este modo- con un nuevo ciclo, donde tendré la oportunidad de reforzar mi vínculo con el público lector y aportando desde este pequeñísimo espacio un granito de arena a la comunidad toda, con ideas que ayuden a fortalecer y mejorar el quehacer docente y no docente. Cabe recordar, que estoy transitando por mi octavo año de dicha columna, abordando e informando una variable de temas con respecto al área de la Educación y la Cultura. Recientemente, he tenido la oportunidad de acercarme a instituciones y organizaciones empapadas en problemáticas que atañen al ámbito del psicoanálisis, el desarrollo del sujeto, la infancia y la adolescencia, la familia y sus problemáticas actuales. Específicamente, el sábado 11 de marzo pasado tuve el honor de presenciar la jornada de apertura con el nombre: ""Subjetividad actual. Abordajes posibles desde el psicoanálisis", participando como panelistas un conjunto de especialistas de excelente nivel académico y de investigación científica: Facundo Bleschter, Jorge Cantis, Magdalena Echegaray, Lidia Orbe y Nora Cassinello. Habiendo asistido como invitada especial Denise Souza. Esta jornada de apertura fue ejecutada por ASAPPIA, Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia, cuya secretaria científica es Lic. Marcela Marsenac. Para quienes no conocen ASAPPIA, esta institución es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo fomentar la investigación científica en su campo específico: la Salud Mental en la infancia, la adolescencia y su grupo familiar. ASAPPIA se caracteriza por desarrollar su actividad de docencia y formación a través de las Escuelas de Posgrado en Clínica Psicoanalítica de la Infancia y la Adolescencia, dirigidas puntualmente a profesionales de la salud mental en niñez y adolescencia. ASAPPIA se encuentra ubicada en Av. Rivadavia al 2400 de Capital Federal. Ana Carolina Erregarena / Licenciada en Letras (UBA, 1999) . Especialización en Psicolingüística y Sociolingüística

La Salud Mental en la niñez y la adolescencia

Por Lic. Ana Carolina Erregarena

