Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com SUPER TC 2000: La categoría está arrancando su temporada en este fin de semana en el autódromo capitalino durante este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs. a través del programa "Carburando". PODIO: Tras la primera carrera del campeonato de la categoría MX del Norte de Motocross el zarateño se ubicó tercero en la final en su especialidad donde Diego Lacognata quedó conforme y dispuesto de hacer toda la temporada en la medida que su trabajo lo permita. ALQUILAR: La situación del tema presupuesto pueden permitir que Ever Azorin termine alquilando su auto de carrera para a Categoría Alma ahora que está terminado y listo para correr. Aún no se definió el tema en su equipo. CONTENTO: Así se mostró frente al micrófono de su programa deportivo Darío Sanchez para hablar de su vecino de su ciudad natal Algarrobo Juan Martín Treucco que hizo podio con el Dodge en la última carrera del Turismo Carretera y en el aire de Juego Limpio por FM Santa María el joven periodista puso de manifiesto su corazoncito por su piloto de barrio. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela del Automovilismo Nacional desarrolla este fin de semana la primera carrera del año en el autódromo capitalino con su habitual parque de autos. Desde las 10.30 televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". ASAMBLEA: Este próximo jueves en el Museo Manuel Iglesias se está desarrollando la asamblea por parte del Club del Primer Auto Argentino donde se convoca a sus socios a partir de las 20.30 horas. FECHA: Los dirigentes de la Categoría Pako ya confirmaron que la segunda fecha del campeonato ya está confirmada para el próximo 9 de abril en el kartódromo Luis Di Palma en el predio ubicado en Ciudad Evita. TRIUNFO: El que obtuvo en la clase GTA del TC Regional en el autódromo platense el zarateño Ignacio Tártara con la Dodge que tiene motor Ford con la atención total del auto por parte de toda la familia Tártara. De esta manera el arranque fue el deseado por toda la estructura que van a intentar buscar el campeonato. TRABAJO: Otro buen trabajo para Pablo Savastano en el arranque del campeonato en la Clase Dos de Alma con el Fiat Uno que arma en su taller tras la carrera en el autódromo capitalino donde terminó cuarto y sumando puntos importantes para el campeonato. GANAR: Luis Miguel Alfonso volvió a ganar con su karting en su especialidad en la categoría Pako en el kartódromo porteño y el hombre del parripollo aseguró en pleno festejo que este año va a pelear el campeonato. DUDAS: Las que tiene Maximiliano Lacognata que decidió cambiar de categoría de karting sumándose a la Rotax Bs As. y a su vez también corrió en la P.A.K.O. donde ganó y ahora tiene dudas donde va a continuar. TERMINAR: Luego de la primera competencia del Rally Federal el piloto local Alejandro Ferraro terminó en el puesto vigésimo noveno en su clase tras una interesante carrera. FIAT LANUS: La monomarca desarrolla otra carrera del presente campeonato en el autódromo platense donde desde las 16 horas corren la final. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría vuelva a la actividad en este fin de semana en el autódromo de La Plata con su habitual parque de autos. Televisa la TV Pública desde las 11 de la mañana a través del programa "Carreras Argentinas". PUESTO: Gastón Fernandez y su padre Guillermo fueron de la partida en la categoría Alma donde corrieron en el TC 1100 ocupando en la final en el puesto décimo tercero con la atención del auto por parte de Fabricius. DEBUTAR: Marcelo Demarchi se sumó a la categoría Kart Plus a partir de esta temporada donde debutó ganando la primera del año en su clase con la motorización de Mauro Santucho que lo atenderá todo el año. CAMBIO: La categoría Alma hace saber a través de sus dirigentes que se cambió el escensario para esta segunda fecha que se iba a correr en Roque Perez y se pasó al Autódromo de La Plata manteniendo el mismo fin de semana para el primero y segundo día de abril. MARCAR: Las fotos y las imágenes marcaron el momento que vivió Juan Ignacio Galliano en Baradero cuando salió a pista y giró con la Cupecita de la Clase A del TC Bonaerense demostrando que cuando se decida ya podrá estar compitiendo. TC MOURAS: La categoría vuelve a la actividad este fin de semana en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata donde desde las 11 de la mañana televisa la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". VUELCO: Sin duda que no fue una carrera mas para Mariano Raina la que desarrolló en el Autódromo de Alta Gracia con el Fiat Uno en el Turismo Pista donde e la primera competencia terminó quinto y en la segunda cuando venía entre los de adelante se provocó el vuelco que si bien fue un susto por el espectacular del mismo no sufrió lesiones importantes y ya se encuentra bien. SPORT 1050: En el autódromo platense desarrollan otra fecha de su campeonato con su limitado parque de máquinas donde desde las 17 hs. largan su final. DEFINIR: El auto para la Clase Light del Bonaerense está listo para correr sólo falta definir quien de los Domanari ocupará esa butaca para sumarse a la categoría. Maximiliano el único que ya decidió no correr este año. NOVEDADES: Siguen llegando las novedades y nuevos modelos de las motos eléctricas al mercado local donde se las puede observar en la esquina de Alberdi y Rawson en la boutique de las motos. FACEBOOK: Seguí todas las noticias del automovilismo nacional, internacional y zonal a través de nuestra página de facebook Rincón Tuerca las 24 horas. Estadísticas, notas, comentarios y toda las novedades de este deporte. MOLESTO: Cuentan que el motorista está muy molesto con uno de sus pilotos después de la última carrera en el autódromo capitalino porque al no poder largar tuvo duras críticas con quien vino a increparlo ante el dinero puesto y no poder estar en pista. Dicen que en Tigre rugió todo el Barrio por tal situación y puede haber un Fiat Uno para alquilar. TC PISTA MOURAS: El autódromo de La Plata será testigo de esta tercera carrera del año por parte de la categoría que este fin de semana corre aquí donde televisa desde las 11 de la mañana la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONDICIONES: Claudio Cruzado hijo debutó en karting en la categoría Kart Plus en el kartódromo de Zárate donde ganó la competencia demostrando que el pibe también tiene condiciones al igual a su papá el colorado que no podía parar de llorar por la emoción. MOSTRARSE: Emiliano Falivene se mostró contento tras el término de la competencia de karting donde viene participando en la Clase 4 Tiempos en la categoría P.A.K.O. donde se ubicó cuarto en la final. DESAFIO ABARTH COMPETIZIONE: La monomarca arranca su campeonato este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Galvez de Capital Federal donde con su habitual parque de autos lo televisa Canal 13 desde las 10.30 de la mañana a través del programa "Carburando". DECISION: Lucas Dobladez confirmó que estará debutando en la categoría Alma en la próxima carrera de La Plata. Con el número 101 en los laterales por decisión del propio piloto contará con la motorización de Rubén Alfonso y el chasis con el asesoramiento de Monti. HERMANOS: Los hermanos Fontanot no llegaron para correr en la primera del año en los chasis del TC Regional pero si ya se comprometieron para estar en la segunda desean hacer toda la temporada. A.S.M.: En el autódromo de La Plata la categoría encara este fin de semana otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Utilizan el circuito más largo donde realizarán una final a quince vueltas. DUDAS: Las que se plantea por estos días Marcelo Trápani para retomar la alta competencia con su karting que está listo para correr en el taller de Rubén Alfonso y poder sumarse a la categoría Kart Plus. Dicen los allegados que mientras define el tema escucha el tango alegre junto a su padre. Mirá vos!! FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está comenzando su campeonato con el Gran Premio de Australia durante este fin de semana. Televisa Fox Sport. CAMBIANDO: Todo se encamina para que Andrés Coronel se sume a la Clase Uno del Turismo Pista con su Fiat cambiando de categoría y dejando Alma donde venía corriendo. Lo hará con motorización propia y el chasis a cargo de Juan Sbarra. PUESTO II: Desee su condición d piloto invitado el zarateño Julián Falivene el último fin de semana corrió en la Formula Cuatro APAP donde terminó en su carrera en La Plata en el puesto décimo octavo. UBICARSE: Tras la carrera del último domingo en los chasis del TC Regional el campanense Gastón Fernandez se ubicó en el puesto décimo primero con el auto que arma en su taller junto a su padre Rubén y cuenta con la motorización de Juanjo Tártara en esta temporada. ALQUILO: El piloto de Olavarría será quien tenga a su cargo manejar el auto de Alma que alquiló a Ever Azorín para sumarse a la alta competencia ante la gestión de Martín Saba que desarrolló las negociaciones para tal emprendimiento que se definió anoche. ARMAR: Juan Carlos Bava viene de correr el pasado domingo en la Fórmula Cuatro en el autódromo platense donde terminó en el puesto décimo sexto con el auto que se arma en la ciudad de Luján. OCTAVO: El Turismo Zonal Pista desarrolló otra carrera en el autódromo capitalino donde en la Clase Tres el campanense Daniel Vidal pudo clasificar décimo cuarto, terminó su serie octavo y en la final alcanzó también el octavo puesto con la atención del auto por parte de Dante Tamburini. SERA CIERTO?: Que el piloto campeón había decidido retomar la alta competencia y su entorno no se lo permitió y ahora nuestro personaje se puede quedar con las ganas de volver aunque ya casi tiene el auto terminado.

