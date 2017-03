P U B L I C



Con una cupecita Chevrolet afronta una nueva temporada de la categoría luego de un parate por cuestiones presupuestarias. "Hay un parque interesante de autos, lo que marca que puede ser una buena temporada", estima el piloto campanense. (Por Osvaldo Stella para LAD) En la intimidad de su hogar de la calle Del Pino, el campanense Juan Pablo Galliano recibió a La Auténtica Defensa para dialogar sobre el campeonato del TC Bonaerense. "Es probable que el viejo tenga mucho que ver con que hoy esté en la alta competencia. Es algo que llevamos toda la familia y, partiendo desde ese lugar, que yo esté corriendo en una cupecita Chevrolet del TC Bonaerense con tantas ganas y entusiasmo es un síntoma de este presente", cuenta sentado cómodamente en su habitual silla del comedor. -¿Así de simple fue todo? -Convengamos que llevó su tiempo, como todo proceso. Y ganas nunca me faltaron, pero había que tomar la decisión y como pasa siempre en casa, esta resolución fue en familia. Todos estuvimos de acuerdo que yo arrancara y ahí estamos participando con esta cupecita. -Que no hace su atención en Campana. -Se dio que los tano Ciccia la armen en su taller y decidimos estar con ellos porque nos sentimos cómodos y nos mostraron ser muy serios a la hora de trabajar en el auto. Y en el chasis nos atiende Chicho Bianchi, una persona excelente que te da confianza a la hora de evaluar su trabajo. -¿Y cómo va evolucionando el piloto? -De a poco vamos haciendo experiencia. Al principio uno debe pagar el no conocer la categoría y nos fuimos adaptando. Ya el año pasado veníamos peleando el campeonato, pero el tema de los presupuestos nos jugó en contra y no pudimos redondear toda la temporada. -Es un tema complicado. -Para nosotros fue "el tema", porque habíamos encontrado un auto lógico que se mostraba competitivo, que estaba ahí arriba peleando con los de punta y eso también es bueno, porque hasta el manejo es distinto y sumas aun mayor experiencia siguiendo a los de adelante. La verdad que fue duro tener que bajarse a mitad del campeonato, pero también gracias a Dios en mi casa mis viejos siempre tienen los pies sobre la tierra y paramos a tiempo porque el presupuesto no estaba y no daba para más. -Está bueno darse cuenta también. -Claro. Es así esto, es muy especial. Correr te lleva a realizar cosas que no debes. Es increíble pero los que estamos en este deporte me entienden y gracias a ese parate hoy puedo estar de nuevo desde arriba de la cupecita. -¿Y cómo viene este presente? ¿Para qué estás con este auto? -Arrancamos con toda la energía y ya estar en pista es importante. Además hay un parque interesante de autos, lo que marca que puede ser una buena temporada. Luego con el transcurrir del campeonato veremos cómo se sigue y si se mantiene el caudal de autos. Este año me quedé con el número 6 y esparamos poder bajarlo un año más. -¿El campeonato es la meta? -Siempre se arranca pensando en pelear el uno y como contamos con un buen auto vamos a intentarlo. Además hay varios autos que andan muy bien y cuentan con presupuestos acorde para tal emprendimiento, así que la lucharemos. El deseo no será tan fácil. -¿Se podría sumar tu hermano Juan Ignacio este año? -El tema es así de sencillo: él probó la cupecita en Baradero y lo hizo bien. Entonces, como parece que ahora tomó la decisión, por ahí podemos hacer un binomio con él y correr una cada uno. Es cierto también que contamos con un segundo auto, pero hoy no están dadas condiciones como para poner dos autos en pista. -¿La cupecita tiene nombre? -Sí. Le puse "La Cuerva" por mi fanatismo por San Lorenzo y por eso los colores azul y rojo. El fútbol es mi otra pasión, aunque no la cambio por los autos de carrera. -¿A quiénes se le agradece esta posibilidad? -Solo agradecer a toda esa gente que siempre se preocupa por cómo me fue después de cada carrera. A mis sponsors, que nunca me abandonaron y siempre me acompañan; a mis amigos; a mi familia y a todo mi equipo de competición, que también pone lo suyo en cada carrera para obtener lo mejor. Ojalá que podamos concretar el objetivo trazado para este año.

TC Bonaerense:

Juan Pablo Galliano, ”Queremos pelear el uno”

