En busca del pasaje a Octavos de Final enfrentará esta tarde a Matienzo como visitante en el primer partido de una serie que se definirá el próximo fin de semana en nuestra ciudad. Miguel Ríos y Martín Canale serán bajas para este juego por suspensión. Luego de terminar en la segunda posición de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Defensores de La Esperanza comenzará hoy su serie repechaje por el pase a los Octavos de Final. Su rival será Matienzo de Ramallo, al que enfrentará a partido y revancha en una serie que se iniciará hoy 17 horas en Ramallo y que se definirá el próximo fin de semana en nuestra ciudad Matienzo fue el mejor tercero de la Región Pampeana Norte al culminar la primera fase con 11 puntos (tres victorias, dos empates y sólo una derrota) en la Zona 1, que fue ganada por Atlético Baradero (12 puntos) y que tuvo a Del Acuerdo de San Nicolás (11) en la segunda colocación. Como figura, el equipo que dirige Daniel Selenzo incorporó para este certamen al volante Javier Yacuzzi, ex jugador de Arsenal, Huracán y Rosario Central, entre otros equipo. Por su parte, Defensores de La Esperanza accedió a esta instancia luego de terminar segundo en la Zona 6 con 10 unidades, producto de dos triunfos y cuatro empates tras sus enfrentamientos con Otamendi, Belgrano y Sarmiento de Zárate. Para el encuentro de esta tarde, la dupla técnica Ríos-Tejera no podrá contar con los suspendidos Miguel Ríos y Martín Canale, quienes deben purgar una fecha de suspensión. En consecuencia, la alineación del "Defe" hoy será: Daniel Doello; Tulio Barrios, Nahuel Bardallo, Mariano Rosada, Sergio Robles; Omar Andruzysszyn, Marcelo Dorregaray, Ramiro Litardo; Pablo Godoy, Javier Tejera y Federico Díaz. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Walter Cruz, Javier González, Julio Navarro, Alex Curto y Agustín Godoy. Esta etapa final de la Región Pampeana Norte empieza con 12 equipos: los segundos de las diez zonas y los dos mejores terceros, que definirán a los seis clasificados que completarán la llave de Octavos de Final en la que ya esperan los ganadores de cada uno de los grupos. En caso de superar esta primera instancia, Defensores de La Esperanza volvería a chocar con Sarmiento de Zárate en los Octavos de Final de los playoffs que definirán dos ascensos al Torneo Federal B. AGRADECIMIENTO. Desde Defensores de La Esperanza hicieron público el agradecimiento a quienes acompañan esta participación del equipo en el Torneo Federal C: SUPA Bajo Paraná "Gestión Piru Rojas", Suelos Argentinos SA; Agencia Marchan; Pinturería Brazo Largo; Punta del Diablo; Panadería Fénix; Parabrisas Walter; Abadie Propiedades; Carnicería Praderas; Secretaría de Desarrollo Social; Sindicato SEAMARA; Predio "Laziale"; Club Ciudad de Campana y Club Puerto Nuevo.

LA ESPERANZA FUE SEGUNDO EN LA ZONA 6 DE LA REGIÓN PAMPEANA NORTE.



Federal C:

Defensores de la Esperanza viaja hoy a Ramallo para el inicio del repechaje

