Tras ganar el segundo juego el viernes, Racing lo eliminó anoche del Provincial con un triple a 4 segundos del final del tiempo suplementario. Tan cerca, tan lejos. Ciudad de Campana estuvo a segundos de clasificarse al Final Four del Torneo Provincial de Clubes, pero, en básquet, un puñado de segundos son también una eternidad. Lo pueden contar los jugadores del Tricolor, que a cuatro segundos del cierre del tiempo suplementario sufrieron un triple de Martín Núñez que los dejó sin nada y que hizo delirar a todo el Parque Olavarría, un gimnasio que anoche, con Racing, volvió a vibrar como en sus mejores tiempos. Sí: faltaba nada cuando el CCC ganaba 67-66 en tiempo suplementario. Pero apareció Núñez y lanzó una "bomba" que le puso punto final al camino que los dirigidos por Esteban Sánchez habían transitado en este Provincial. Así, con la serie 2-1 a su favor, Racing avanzó al Final Four que también disputarán Independiente de Tandil, Presidente Derqui e Independiente (Z). En tanto, Ciudad de Campana se queda con un quinto puesto que le deja un sabor amargo, especialmente por el final que vivió anoche en Olavarría. SEGUNDO PARTIDO El viernes se jugó el segundo encuentro de la serie, luego del triunfo 84-66 del CCC en Campana. Y todo fue distinto de entrada. Porque Racing golpeó con Nolasco (10) y Delgado (8) y se adelantó 22-11 en el primer cuarto. Pero en el segundo se recuperó Ciudad, porque en un contexto de errores y muchos fallos (ambos equipos promediaron 28% en tiros de campo), pudo achicar el margen (24-21). En la reanudación, tras el entretiempo, apareció Santini y el Tricolor clavó un parcial de 10-2 para adelantarse 31-26. Sin embargo, el CCC no encontró una de sus habituales ráfagas ofensivas, Racing se mantuvo siempre en la pelea y en el inicio del último cuarto estableció un parcial de 13-2 para retomar el liderazgo y llegar a tomar 9 puntos de distancia (52-43). Pero Ciudad volvió a reaccionar y se puso a uno (53-52) a 30 segundos del cierre, aunque ello no le alcanzó para arrebatarle el juego al elenco de Olavarría. Por eso, menos de 24 horas después, ambos conjuntos volvieron a saltar a la cancha. SÍNTESIS DEL PARTIDO 2 RACING DE OLAVARRÍA (56): Luciano Tambucci (2), Gianluca Nolasco (19), Martín Núñez (0), Ariel Weisbeck (5), Martín Delgado (15) (FI) Mauricio Pane (0), Mariano Marina (10), Sebastián D´Alessio (4) y Manuel Yaben (0). DT: Juan Gatti. CIUDAD DE CAMPANA (52): Damián Iglesias (6), Francisco Santini (14), Matías Nieto (19), Ezequiel Corvalán (3), Mauro Corvalán (4) (FI) Eliseo Iglesias (0), Julián Maldonado (0), Guido Cadelli (6), Cristian Rossini (0) e Ignacio Novoa (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 22-11 / 2-10 (24-21) / 15-20 (39-41) / 17-11 (56-52). GIMNASIO: Parque Olavarría. JUECES: Martín Pietromónaco, Carlos Merchan y Julio Villacorta. TERCER PARTIDO El arranque fue la continuidad de gran parte del segundo juego. Como si los nervios siguieran siendo predominantes. Así se mantuvo el bajo goleo (14-7 a favor del CCC el primer cuarto). Pero, tras el repunte de Racing en el segundo período (igualó el tablero en 25), el segundo tiempo fue más entretenido y con mayores aciertos. De ahí en más todo fue muy parejo, con Ciudad más fino desde la línea de libres. Sin embargo, en el último cuarto, Racing encontró gol desde los 6,75 y tomó ventajas. Sacó 9 puntos (57-48) a 5m20 del cierre y cuando quedaban menos de 3 minutos todavía ganaba por 7 (60-53). Fue entonces que llegó un parcial de 7-0 del Tricolor (libres de Santini, triple de Damián Iglesias y doble de Mauro Corvalán) y el marcador quedó 60 iguales. El minuto final volvió a mostrar errores de ambos lados y fue Ciudad el que tuvo el tiro ganador, pero el lanzamiento triple de Santini no halló red. Así se fueron al suplementario, donde fueron palo a palo. Tres libres de Nolasco a 36 segundos del final pusieron 66-65 arriba a Racing. La respuesta fue de Santini, que tampoco falló desde la línea de los suspiros y adelantó al CCC (67-66). Pero la última bola fue del local. Fue de Olavarría. Y, sobre todo, fue de Martín Núñez, quien a cuatro segundos de la bocina clavó un triple que se hundió como una daga en las ilusiones del Tricolor. SÍNTESIS DEL PARTIDO 3 RACING DE OLAVARRÍA (69): Luciano Tambucci (10), Gianluca Nolasco (16), Sebastián D´Alessio (2), Ariel Weisbeck (9), Martín Delgado (8) (FI) Mauricio Pane (9), Mariano Marina (4), Martín Núñez (11), Andrés Ruiz (0) y Manuel Yaben (0). DT: Juan Gatti. CIUDAD DE CAMPANA (67): Eliseo Iglesias (0), Francisco Santini (17), Matías Nieto (13), Ezequiel Corvalán (2), Mauro Corvalán (18) (FI) Damián Iglesias (10), Julián Maldonado (0), Guido Cadelli (3), Cristian Rossini (4) e Ignacio Novoa (0). DT: Esteban Sánchez. PARCIALES: 7-14 / 18-11 (25-25) / 19-16 (44-41) / 16-19 (60-60) / 9-7 (69-67). GIMNASIO: Parque Olavarría. JUECES: Lucas Bianco, Eduardo Ferreira y Sebastián Giannino.

EL TRICOLOR NO PUDO GANARLE A RACING COMO VISITANTE Y QUEDÓ ELIMINADO DEL PROVINCIAL DE CLUBES (FOTO: EL POPULAR DE OLAVARRÍA) LOS CLASIFICADOS AL FINAL FOUR Los cuatro equipos clasificados al Final Four de este Provincial de Clubes son: Independiente de Tandil, Presidente Derqui, Racing de Olavarría e Independiente de Zárate. El Rojo de Tandil eliminó en dos juegos a Regatas de San Nicolás tras superarlo por 77 a 75 el viernes. En tanto, las otras tres series se definieron anoche. Presidente Derqui sufrió el viernes con Atenas de La Plata (58-67), pero ayer se impuso con comodidad por 83 a 66. Mientras que Independiente de Zárate cayó el viernes por 78 a 62 ante Somisa en San Nicolás, donde anoche logró una victoria enorme: fue 89-76 con 32 puntos del base Facundo Pascolatt.

Básquet:

Ciudad se quedó sin nada en Olavarría

