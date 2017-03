En el marco de la 17ª fecha, San Lorenzo alcanzó ayer a Boca Juniors en la cima del torneo de Primera División al vencer 3-0 a Quilmes con goles de Cerutti, Ávila y el campanense Nicolás Blandi, quien cerró la cuenta en tiempo adicionado. En tanto, Newell´s no pudo lograr el mismo objetivo ya que igualó 1-1 el viernes con Patronato de Paraná. Ayer también jugaron: Banfield 3 (Cvitanich, Bertolo y Cecchini) - Unión 1; Rosario Central 1 (Teo Gutiérrez) - Tigre 0; Gimnasia 1 (Mazzola) - Sarmiento 0; Racing Club 2 (González y Bou) - Godoy Cruz 1 (Correa); y Atlético Rafaela 2 (Guidiño y Campi) - Estudiantes 2 (Otero y Toledo). La fecha continuará hoy con cinco encuentros: Colón vs Lanús (16.00); San Martín (SJ) vs Boca Jrs (16.30); River Plate vs Belgrano (18.30); Temperley vs Atlético Tucumán (18.30); y Aldosivi vs Arsenal (20.40). En tanto, mañana jugarán: Vélez vs Huracán (19.00) y Talleres vs Olimpo (21.15). Mientras que Defensa y Justicia vs Independiente quedó postergado sin fecha definida.



Gol de Blandi, San Lorenzo puntero

Breves Deportivas

