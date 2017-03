La carpa docente cumple su sexto día

Cuenta el acompañamiento de los tres principales gremios, maestros independientes, padres y alumnos. FEB denunció ante la Justicia que hay presión de directivos de escuelas para que los docentes no falten a clase. Mates y reposera; pinturas y pancartas; música y películas; clases abiertas: los docentes ha hecho de todo en estos últimos seis días para mantener activa la carpa de protesta que instalaron en la plaza Eduardo Costa y que se ha transformado en el símbolo local de la lucha de los maestros en defensa de sus derechos. "No solo se pide por el salario, sino además por condiciones dignas en las escuelas, por infraestructura, por baños que funcionen, por servicios, útiles, por cosas que tendríamos que tener y no tenemos. El salario es parte de la lucha", señaló Juan González, docente de Lengua y Literatura de la Escuela Secundaria 21 de Ariel del Plata, uno de los tantos educadores que ayer por la tarde se amontonaban en los alrededores de la carpa. Evangelina Kasianoff, docente del Jardin 901, coincidió: "De (la infraestructura) no se habla tanto y nosotros peleamos por eso todo el año". Junto con sus compañeros de Udocba, se organizaron para pasar por turnos de 4 horas en la plaza. El gremio conducido por Pedro Espinoza fue el impulsor de la carpa ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno provincial y la paulatina caida de la adhesión a la huelga, con maestros que de a poco han retornado a las aulas. El jueves el acampe sumó a Suteba y finalmente integró a Feb, justo cuando se hablaba de una ruptura a nivel provincia del Frente Gremial por diferencias entre estos dos sindicatos. "Tenemos que mostrar realmente lo que está pasando con la problemática docente. Hoy más que nunca tenemos que estar acá por el hecho de que se están poniendo en riesgo muchisimos derechos", aseguró Juanita Fornarini, secretaria general de Feb Campana. En ese sentido, denunció que directoras y secretarias de diversas instituciones campanenses ejercen "presiones" contra los maestros pasando en los contralores artículos "que no son los que corresponden" "Nosotros elevamos denuncias específicas de que en determinadas instituciones y escuelas hay presiones por partes de los directivos, incluso poniendo artículos en los contralores que no son los que corresponden. Ya se presentó FEB como querellante porque se está vulnerando el derecho a huelga, que es constitucional", explicó. "Estoy hablando -continúo- de un artículo que realmente puede traer problemas serios al docente y que no es gratis ponerlo para la persona que lo hace en un Estado de Derecho. Es una manera de presionar". Fornarini precisó que dicho artículo es el 125° del Estatuto del Docente de la Provincia de Buenos Aires, el cual establece que "las faltas de puntualidad y las inasistencias no justificadas darán lugar a descuento que se aplicará a la remuneración". Reglamenta que el personal docente titular "que incurra en cinco (5) inasistencias consecutivas, injustificadas, será considerado incurso en presunto abandono de cargo y emplazado fehacientemente para que en el término de dos (2) días retome su puesto y presente nota de descargo debidamente justificada". Hoy en La Plata volverán a reunirse los gremios y la Gobernación en la mesa paritaria. Los maestros reclaman un 35% de incremento salarial: 10% por la pérdida de poder adquisitivo durante los últimos meses de 2016 y 25% para 2017. En tanto, la última propuesta del gobierno de Vidal fue de 19% en tres cuotas, con cláusula gatillo por la inflación, más una suma fija por única vez de 500 pesos por la pérdida de poder adquisitivo del año pasado. A este encuentro se llega en medio de trascendidos sobre la posibilidad de que Vidal cierre la paritaria por decreto si no se llega a un acuerdo. Por su parte, desde la lista "Marrón" disidente a la conducción oficial de Suteba rechazaron aceptar la medida. "Nosotros apostamos a que no se va a acatar el decreto. Sería lo más interesante para que esta lucha y todo el esfuerzo que pusimos tenga realmente sentido", sostuvo Natalia Rodríguez. "La base no quiere eso, quiere ir por una propuesta superadora real", añadió. "La gente -dijo Fornarini- tiene que saber que la mesa salarial no es un acuerdo de una parte que nos dice que tenemos que cobrar". Ayer los docentes buscaban la manera de proyectar en uno de los lados de la carpa la transmisión en vivo de lo que pase en La Plata. Sean las noticias que sean, las esperan unidos.

MÚSICA Y PELÍCULAS AMENIZAN EL RECLAMO LOCAL EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.



EL ACAMPE EN LA PLAZA EDUARDO COSTA SE TRANSFORMÓ EN EL SÍMBOLO LOCAL DEL RECLAMO QUE LLEVAN ADELANTE LOS DOCENTES.





DIARIAMENTE SE PROGRAMAN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE CONVOCAN A DOCENTES, ESTUDIANTES Y VECINOS.



La carpa docente cumple su sexto día

A la espera de una nueva reunión con Provincia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: