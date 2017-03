El establecimiento no contaba con habilitación municipal y tampoco cumplía con la normativa ambiental de la Provincia de Buenos Aires. La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible clausuró hoy un lavadero de vehículos ubicado en la avenida 6 de Julio entre Yaquemé y Gavazzi, a raíz de una denuncia realizada por un vecino. El establecimiento no contaba con la habilitación municipal para realizar dicha actividad y tampoco cumplía con la normativa ambiental de la Provincia de Buenos Aires para realizar dicha actividad. A través de una inspección realizada por personal de Ambiente, se detectó que el lavadero se encontraba realizando una limpieza interna de la cisterna de un camión de la empresa Landnort, que se dedica a transportar residuos especiales e industriales. Con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito y Trasporte, también se efectuó el secuestro del vehículo (dominio TKH 387) como evidencia, ya que la empresa estaba al tanto que el servicio que brinda el lavadero no es legal. Según informaron desde Ambiente, el lavadero ya había sido clausurado hace un mes por el mal manejo de la disposición de los residuos.

El Municipio clausuró un lavadero de vehículos y secuestró un camión cisterna

