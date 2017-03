CAYÓ HASTA EL PUESTO 21 Con la derrota ante Juventud Unida, el Violeta retrocedió hasta el puesto 21 en la tabla de posiciones del Nacional B (había iniciado el año 13º), quedando a cinco puntos del último (Crucero del Norte), pero también a seis del que se ubica sexto (Instituto) La fecha 24 (primera de la segunda rueda) arrojó además los siguientes resultados: Los Andes 1-0 Douglas Haig; Argentinos Jrs 3-1 San Martín (T); Independiente Rivadavia 1-1 Guillermo Brown (PM); Flandria 1-0 Atlético Paraná; Nueva Chicago 1-1 Crucero del Norte; Instituto 2-3 Chacarita; Santamarina 3-1 Brown (A); Gimnasia (J) 1-0 Estudiantes (SL); Boca Unidos 0-1 All Boys; Central Córdoba (SdE) 4-1 Ferro Carril Oeste. En tanto, por la fecha 25 se disputarán los siguientes encuentros: Villa Dálmine vs Los Andes (sábado 15.30), San Martín (T) vs Instituto; Ferro vs Boca Unidos; All Boys vs Independiente Rivadavia; Guillermo Brown (PM) vs Santamarina; Brown (A) vs Flandria; Atlético Paraná vs Juventud Unida (G); Douglas Haig vs Gimnasia (J); Estudiantes (SL) vs Nueva Chicago; Crucero del Norte vs Argentinos Jrs; y Almagro vs Central Córdoba. Perdió 2-1 ante Juventud Unida en Gualeguaychú y profundizó su mal momento. Sigue sin festejar en este 2017, sólo ganó dos de sus últimos 18 partidos y cayó hasta el puesto 21 de la tabla. El sábado recibe a Los Andes a las 15.30 horas. El mal momento que atraviesa Villa Dálmine es una obviedad que desenfundan las propias estadísticas de la campaña Violeta. Pero esos mismos números explican también que este pobre presente no solamente es producto de las cuatro presentaciones de este 2017, sino que se extiende mucho más en el tiempo. Porque el equipo sólo ha cosechado dos triunfos en sus últimas 18 presentaciones y apenas uno en los últimos once encuentros. Así es fácil explicar la pendiente en la que ha entrado después de aquel inicio de cuatro victorias en cinco partidos que le permitió estar en lo más alto del campeonato durante las primeras ocho fechas y que ahora lo tiene en la 21ª posición, luego de la derrota 2-1 ante Juventud Unida en Gualeguaychú. Las mismas estadísticas dejan entrever que el Violeta no está haciendo bien las cosas en el campo de juego desde hace mucho tiempo. Y que eso no cambió a pesar de la variante en la dirección técnica (Facundo Argüello asumió el lugar de Walter Marcheis). La presentación del domingo en tierras entrerrianas fue un botón más. Encima, en el inicio de cada etapa, Juventud aprovechó sus oportunidades y golpeó en momentos precisos para complicar todavía más la escena que Villa Dálmine nunca pudo modificar (llegó al descuento en tiempo adicionado) a pesar de mejorar la actitud y mostrar vergüenza para ir en busca del arco rival estando 2-0 abajo. Sí: el equipo de nuestra ciudad tiene mucho por corregir. Afortunadamente, a diferencia de otros momentos, el promedio no acecha, al menos a esta altura de la temporada. Por eso debe tener calma y tranquilidad para enderezar el rumbo, mejorar su imagen, reencontrar la senda positiva y no tirar por la borda todo lo bueno que realizó en los últimos dos campeonatos. EL PARTIDO Para enfrentar a Juventud Unida, el DT Facundo Argüello volvió a elegir a los mismos once titulares que presentó ante Santamarina y Flandria, ratificándole la confianza a los jugadores y el sistema que trabajó durante la pretemporada. Y no arrancó mal el Violeta, que tuvo su primera aproximación en un centro bajo de Burzio que fue despejado en extremo por la defensa local ante la presencia amenazante de Carboni. Sin embargo, rápidamente volvió a caer en un error que ya había cometido ante Flandria: las infracciones. Desordenado por momento, Villa Dálmine entregó foules en campo propio. Y Juventud no perdonó: a los 7 minutos, una ejecución de Barrado encontró el cabezazo goleador de Alfredo Ramírez y, así, el local se adelantaba rápidamente en el marcador. Entonces aparecieron los nervios y el Violeta sufrió ese momento. Incluso, Martín Prost pudo haber aumentado la diferencia de no ser por una gran reacción de Otarola a los 11 minutos. Y también Alexis Blanco contó con su chance para el 2-0. Los de Gualeguaychú aprovechaban el desconcierto y con Alfredo Ramírez y Exequiel Narese pisaban fuertes por derecha, al tiempo que la velocidad de Prost complicaba a los defensores campanenses. En cambio, los avances de Villa Dálmine dependían de Pablo Ruiz para generar peligro. El "Mudo" fue el único capaz de hacer algo distinto y por eso generó amonestaciones y tiros libres. Uno de ellos, ejecutado por Favalli, fue cabeceado por Burzio y manoteado al córner por el arquero De León en la mejor opción del Violeta en la primera parte. ¿El resto? Poco y nada. Hasta llamaban la atención algunos intentos fallidos entre Favalli y Carboni para combinarse por el centro del campo. El 10 buscaba una jugada, mientras el 9 se movía para otra. Después, al tener complicaciones para profundizar, muchos avances terminaron en centros de Demaio (especialmente) y Alsina que no provocaron zozobra en el fondo local. Todo pudo haber cambiado en el inicio del complemento, cuando Villa Dálmine pareció mostrar otra actitud. De hecho, al minuto, una precisa combinación entre Carboni, Favalli y Burzio terminó con el 7 cara a cara con el arquero De León. Lamentablemente, su definición ingresando por izquierda fue alta. Y así como el Violeta perdonó, Juventud castigó. Porque a los 5 minutos, a la salida de un saque lateral, Prost tuvo facilidades para meterse al área de derecha hacia el centro y también tuvo tiempo para sacar un fortísimo remate que se coló junto al travesaño de Otarola. Con el 2-0, a Argüello no le quedaron más opciones que buscar impulso en el banco de suplentes: Núñez y Cérica ingresaron por Falcón y Burzio y, posteriormente, Figueira por Demaio. De esa manera, el equipo tuvo mayor presencia en terreno ajeno y mostró vergüenza para ir por el descuento, al tiempo que el local contó con espacios para contraatacar. Lo mejor de Villa Dálmine en ese lapso fue un remate de Ruiz que obligó a una espectacular volada del arquero De León, mientras que el Decano pudo haber liquidado el pleito en una doble chance que perdieron entre Blanco y Barrado. Así, recién en el minuto 47 llegó el descuento Violeta, tras una gran habilitación de Núñez para la diagonal de Ruiz, quien definió pinchado ante el achique del portero local. Y en esos minutos finales (Lobo Medina adicionó cinco) pudo haberse producido el milagro, porque Villa Dálmine presionó, primero con un centro de Figueira despejado por Espíndola y después con un tiro libre que fue a buscar hasta el propio Otarola. Pero ese ímpetu final no alcanzó. Y entonces, el inicio de la segunda rueda no pudo transformarse en ese punto de inflexión que el Violeta anda necesitando con urgencia. SÍNTESIS DEL PARTIDO JUVENTUD UNIDA (2): Lucas De León; Exequiel Narese, Nicolás Espíndola, Emiliano Capella, Manuel Morello; Diego Barrado, Alfredo Ramírez, Juan Sánchez, Renzo Tesuri; Martín Prost y Alexis Blanco. DT: Carlos Macchi. SUPLENTES: Ángel Pedroso, Edelmiro Martinich, Daian Vocos, Marcelo Castellano, Martín Abraham, Juan Carlos Menseguez y Sacha Vela. VILLA DALMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Horacio Falcón, Federico Recalde; Pablo Burzio, Lucas Favalli, Pablo Ruiz; y Leonardo Carboni. DT: Facundo Argüello. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Ángel Alonso, Leonardo Cisnero, Fabrizio Palma Diego Núñez, Jonathan Figueira y Ezequiel Cérica. GOLES: PT 7m Alfredo Ramírez (JU). ST 5m Martín Prost (JU) y 47m Pablo Ruiz (VD) CAMBIOS: ST 11m Núñez x Falcón (VD) y Cérica x Burzio (VD); 27m Vela x Prost (JU); 29m Figueira x Demaio (VD); 30m Castellano x Sánchez (JU); y 45m Abraham x Blanco (JU). AMONESTADOS: Narese, Espíndola y Barrado (JU); Coronel, Zamponi, Falcón, Carboni y Alsina (VD). CANCHA: Juventud Unida. ARBITRO: Luis Lobo Medina. ASISTENTES: Luis Rallo y Matías Bianchi.



LOS JUGADORES VIOLETAS DEJAN EL CAMPO EN GUALEGUAYCHÚ CON CARAS DE PREOCUPACIÓN: VILLA DÁLMINE SÓLO GANÓ EN DOS DE SUS ÚLTIMAS 18 PRESENTACIONES EN ESTE CAMPEONATO DEL NACIONAL B.





CON UNA DEFINICIÓN PINCHADA ANTE EL ACHIQUE DEL ARQUERO, RUIZ MARCA EL DESCUENTO VIOLETA EN TIEMPO ADICIONADO DEL COMPLEMENTO. EL VIOLETA FUE POR EL EMPATE EN EL FINAL, PERO NO LE ALCANZÓ.





CARBONI VOLVIÓ A LUCIR FALTO DE COMPAÑÍA Y DESCONECTADO DEL RESTO DEL ENGRANAJE OFENSIVO.





CERICA INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO Y OFRECIÓ SU HABITUAL ENTREGA. NO SUMA AFUERA Como visitante, Villa Dálmine acumula diez partidos sin victorias, con tres empates y siete derrotas. Su último triunfo en esa condición fue el 8 de octubre pasado, cuando venció 2-1 a San Martín en Tucumán. Además, en sus últimas cuatro salidas sólo ha cosechado derrotas: 3-1 con Central Córdoba en Santiago del Estero; 2-1 ante Independiente Rivadavia en Mendoza; 2-0 frente a Flandria en Jáuregui; y 2-1 contra Juventud Unida en Gualeguyachú. FALCÓN SUSPENDIDO El capitán de Villa Dálmine, Horacio Falcón, sumó ante Juventud Unida su décima tarjeta amarilla del campeonato, por lo que deberá purgar una fecha de suspensión. De esta manera, el Otto no podrá estar el sábado frente a Los Andes en Campana. "MUDO" GOLEADOR Pablo Ruiz marcó su séptimo tanto de la temporada y es el máximo artillero Violeta de este campeonato. El mediocampista anotó tres de los últimos cinco goles de Villa Dálmine y, además, le volvió a convertir a Juventud Unida (en la fecha inicial del campeonato le había facturado por duplicado).

