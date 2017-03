En el inicio de la serie de repechaje de la Región Pampeana Norte perdió 1-0 como visitante ante Matienzo de Ramallo. El gol lo marcó Facundo Fernández, ex Puerto Nuevo, a los 47 minutos del ST. La revancha se jugaría el domingo en nuestra ciudad. En desventaja. Así se volvió Defensores de La Esperanza de Ramallo, donde perdió 1-0 ante Matienzo de esa ciudad en el partido de ida de la serie de repechaje de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. De esta manera, el elenco Verdinegro quedó obligado a ganar en la revancha que se jugaría este domingo en cancha de Puerto Nuevo, donde se definirá qué equipo avanza a los Octavos de Final de esta Región. El elenco Verdinegro había cumplido con su planteo táctico a lo largo de todo el encuentro, logrando mantener el cero en su arco. Sin embargo, en el minuto 47 del segundo tiempo, una pelota peinada por Matías Ferreyra le permitió a Facundo Fernández (ex Puerto Nuevo) enfrentar mano a mano a Daniel Doello y definir abajo, de zurda, para establecer el 1-0 final. La jugada despertó el delirio de la parcialidad del cuadro de Ramallo, al tiempo que mucho enojo en el "Defe", dado que tras la peinada de Ferreyra tras el saque largo del arquero Pérez, el autor del gol quedó en posición adelantada y así escapó en soledad cara a cara con Doello. Encima, la acción del gol llegó inmediatamente después de un contraataque que La Esperanza no supo aprovechar, a pesar de tener terreno y varios jugadores volcados en ofensiva luego de recuperar un balón a la salida de un córner. Antes, se había jugado un partido de trámite parejo, en el que Defensores manejó mejor la pelota, con buenas tareas de Ramiro Litardo en el centro del campo y de Omar Andruszyszyn y Pablo Godoy por los costados. Por su parte, Matienzo intentó ser más vertical, buscando de manera más directa el arco de Doello. Fue así que generó aproximaciones de peligro que obligaron a distintas intervenciones del sólido arquero Verdinegro. Entonces, cuando el cero parecía inamovible de ambos lados, llegó aquella acción a los 47 minutos del segundo tiempo que a Matienzo le permitió tomar la ventaja mínima en esta serie que se definirá el domingo en nuestra ciudad. SÍNTESIS DEL PARTIDO MATIENZO (1): Diego Pérez, Gabriel Mansilla, Ismael Díaz, Juan Carlos Bogado, Franco Villareal, Javier Yacuzzi, Raúl Ferreyra, Gabriel Martínez, Matías Ferreyra, Juan C. Cabrera y Facundo Fernández. DT: Daniel Selenzo. SUPLENTES: Nazareno Castro, Cristian Martínez, David Ferreyra, Emanuel Delfante y Mateo Totaro. DEFENSORES DE LA ESPERANZA (0): Daniel Doello; Tulio Barrios, Nahuel Bardallo, Mariano Rosada, Sergio Robles; Omar Andrusyszyn, Marcelo Dorregaray, Ramiro Litardo; Javier Tejera; Pablo Godoy y Federico Díaz. DT: Miguel Ríos-Cristian Tejera. SUPLENTES: Walter Cruz, Alex Curto, Agustin Godoy, Julio Navarro, Javier González. GOL: ST 47m Facundo Fernández (M). CAMBIOS: ST 11m Godoy x Bardallo (DLE); Emanuel Delfante x G. Martinez (M); 21m C. Martínez x J.C. Cabrera (M); 31m J. Gonzalez x Andrusyszyn (DLE); 43m Navarro x Tejera (DLE). CANCHA: Matienzo. ARBITRO: Waldemar Roma.



ROBLES JUGÓ COMO LATERAL IZQUIERDO EN EL EQUIPO VERDINEGRO.







Federal C:

Defensores de La Esperanza quedó en desventaja en la última jugada

