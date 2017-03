SE COMPLETA EL JUEVES Además de la igualdad entre Puerto Nuevo y Lamadrid del domingo, por esta fecha 19 de la Primera D ayer jugaron Juventud Unida 1-2 Claypole y Yupanqui 0-2 Argentino de Rosario. La jornada se completará recién el jueves, con cinco partidos: Victoriano Arenas vs Liniers; Atlas vs Centro Español; Muñiz vs Ituzaingó; Central Ballester vs Leandro N. Alem; y Deportivo Paraguayo vs Lugano . Como local, empató 2-2 con Lamadrid, que alcanzó la igualdad a los 49 del segundo tiempo. Los cuatro goles del partido llegaron tras cabezazos a centros de pelota parada. El Auriazul fue superior a pesar de sufrir la expulsión de Antoni Rodríguez a los 14 del PT. Por la 19ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo igualó 2-2 como local frente a Lamadrid en un partido disputado el domingo en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, el Auriazul cortó una racha de tres derrotas consecutivas y sumó su primer punto del año. Sin embargo, terminó repleto de bronca: es que el Carcelero alcanzó la igualdad final en el minuto 49 del segundo tiempo. En un encuentro de discreto nivel futbolístico, los cuatro goles de la jornada llegaron por sendos cabezazos tras centros de pelota parada. La cuenta la abrieron los dirigidos por Norberto Silvero, gracias a un anticipo de Tadeo Mac Intyre a los 7 minutos del complemento. Luego, a los 30, Lamadrid establecería el 1-1 por un testazo de Luciano Sánchez tras un córner. Sin embargo, la alegría visitante duró poco, porque un minuto después, fue Carlos Perrona el que ganó de arriba para volver a adelantar a Puerto Nuevo. Finalmente, en el cuarto minuto de adición, otra vez Sánchez se impuso en un tiro de esquina para marcar el 2-2 con el que terminó el cotejo. No fue un trámite sencillo para el Auriazul, que a los 14 minutos de juego se quedó con un hombre menos por la expulsión de Antoni Rodríguez (apurada decisión del árbitro Alejandro Porticella). Sin embargo, supo reacomodarse (buena tarea de Kevin Redondo) y no sólo lograr que esa diferencia no se note, sino que además fue el que mejor hizo las cosas dentro del campo de juego. Después, supo aprovechar la buena pegada de Juan Peloso, quien ejecutó los dos envíos que terminaron en los goles "portuarios". Y pudo haber liquidado el pleito cuando estaba 2-1, pero el ingresado Michel Bustamante falló una contra clara. Por su parte, Lamadrid mostró muy poco y sólo gracias a la pericia de Sánchez en el juego aéreo pudo rescatar un punto valioso para mantenerse arriba de Puerto Nuevo en la lucha por el octavo boleto al Reducido. Ahora, por la próxima fecha, el Auriazul visitará a Liniers en busca de su primera victoria de este 2017. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (2): Luciano Berro; Tadeo Mac Intyre, Raúl Colombo, Antoni Rodríguez, Michel Gómez; Franco Colliard, Santiago Aguilar, Kevin Redondo, Juan Peloso; Gastón Noir y Carlos Perrona. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Joaquín Montiel, Luis Ibarra, Michel Bustamante, Maximiliano Díaz, Nicolás Rodríguez y Federico Godoy. GENERAL LAMADRID (2): Néstor Acosta; Matías Palacios, Sergio Benítez, Julián Quinteros, Ariel Vera; Nicolás Devito, Luciano Sánchez, Martín Sarandeses, Matías Gelpi; Nahuel Torres y Leandro Fleita. DT: Horacio Fabregat. SUPLENTES: Federico Ricciardelli, Alan Ríos, Nicolás Ay, Nicolás Frascone, Alexis Aguirre, Manuel Pérez Grassi y Daniel Pastrana. GOLES: ST 7m Tadeo Mac Intyre (PN), 30m Luciano Sánchez (L), 31m Carlos Perrona (PN) y 49m Luciano Sánchez (L). CAMBIOS: ST Frascone x Quinteros (L) y Aguirre x Gelpi (L); 19m Bustamante x Noir (PN) y Ay x Sarandeses (L); y 36m Díaz x Perrona (PN) AMONESTADOS: Colombo, Aguilar, Noir, Bustamante y Díaz (PN); Palacios, Quinteros, Frascone y Sánchez (L). EXPULSADOS: PT 14m Antoni Rodríguez (PN). ST 33m N. Torres (L). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Alejandro Porticella.

LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO EL DOMINGO (FOTOS: MARCELA LUNA / PRENSA LAMADRID).





PELOSO, CLAVE EN LA EJECUCIÓN DE LA PELOTA PARADA AURIAZUL, DISPUTA EL BALÓN.

Primera D:

A Puerto Nuevo se le escapó el triunfo en tiempo adicionado

