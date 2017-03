P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: No levanta cabeza:

Villa Dálmine inició la segunda rueda como terminó la primera, con derrota Burzio fue autocrítico tras la derrota del Violeta en Gualeguaychú. Consumada la caída en Gualeguaychú, una de las voces que dejó el vestuario de Villa Dálmine fue la de Pablo Burzio, quien mostró su enojo por la derrota: "Caliente, sobre todo porque perdimos el partido por errores nuestros y por cosas que nos había marcado el entrenador que podían pasar en el juego", señaló el mediocampista en diálogo con FM Radio City. "Hicimos cinco, seis foules de espalda, que era lo que el técnico nos había dicho que no teníamos que hacer, porque los delanteros de ellos se tiraban. Creo que el árbitro ayudó un poco en eso. Y en el segundo tiempo también dormimos en una jugada de lateral. Cometimos errores, no metimos las que tuvimos y por eso se perdió", agregó el ex Sudamérica de Uruguay. "Hay que seguir trabajando. Queda mucho todavía y sabemos que si logramos dos o tres triunfos seguidos vamos a volver a pelear en la mitad de tabla. Tenemos que corregir esos errores, tratar de estar más concentrados en los detalles que nos da el cuerpo técnico y de esa forma vamos a salir adelante", manifestó Burzio. Por su parte, Pablo Ruiz coincidió en el análisis: "Nos convirtieron dos goles que podíamos haber evitado", marcó el goleador Violeta. "No se pudo sumar de a tres y lamentablemente perdimos posiciones. Ahora tenemos un partido difícil como local y tenemos que tratar de ganar para no seguir cayendo. Sería muy importante poder ganar nuevamente como local. Tenemos que entender que podemos, no nos podemos olvidar de jugar", agregó el Mudo.

EL VOLANTE OFENSIVO DESPERDICIÓ UNA CHANCE MUY CLARA PARA MARCAR EL 1-1 AL MINUTO DEL ST.

Villa Dálmine:

Pablo Burzio, ”perdimos por errores nuestros”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: