Se realizó el encuentro ”Poesía de Otoño”

CATARSIS DE OTOÑO Catarsis de otoño sortilegio

desenlace del verde fragmentado

afiebrado verano de prodigio

con el oro del hechizo atado. Altar, la ventisca, otro presagio

desviste, enamora lo contado

inconclusos colores de contagio

estadio de medallas sin candado. Otoño, frágil de mil cuentos rotos

alumbra los ojos de fantasías

corre, suenan los cascabeles todos. Supieron florecerte rosas frías

como sabios destinos destemplados

porque cuánto del tiempo retenías. María Luisa G. de Márquez Organizado por Campana Amanecer Literario y con motivo del Día de la Poesía se leyeron poemas de estación. El pasado jueves, en un marco ameno, varios vecinos de nuestra ciudad dijeron presente en la Biblioteca Pública Municipal "Octavio R. Amadeo". Allí integrantes de Campana Amanecer Literario (CAL) mostraron sus trabajos realizados en este último tiempo en relación al otoño en el marco del encuentro "Poesía de Otoño" organizado para celebrar el Día Mundial de la Poesía. "Para nosotros es un evento que nos conmueve. Nos invitó la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y nos dieron la libertad de hacerlo. Así empezamos a resucitar poemas de Otoño o hacer nuevos", contó la Presidenta de C.A.L, Matilde Strobino. Durante una hora y media se leyeron diversos poemas; algunos se animaron y también realizaron prosas. Los participantes fueron: Matilde Strobino, María Luisa G. de Márquez, Ofelia Díaz, Alicia Collazo, Adelina Fontanella, Elba Andurell, Hebe Andurell, Mirta Molineris, Rosa Mionis, Dina Aguirre, Hebe Cernadas, Hortensia Holguín, Libertad Valdivia, Raúl Berra, Manuel Gutierrez, Aníbal Fernández, Aníbal Arona y Roque Azamor. Y como invitados especiales estuvieron la Profesora Olga García y el artista plástico Marcos García Ortiz. "Esta estación es muy especial por su color, por la impronta que da la naturaleza. Te emociona ver los árboles de la plaza o los niños. Celebramos esta estación y la primavera también en su momento", señaló María Luisa Márquez en diálogo con LAD. A su vez afirmó que la poesía es su "delirio" y que tiene varias narraciones sobre el otoño: "Una vez que escribís tanto vas teniendo sobre todos los temas". En esta ocasión expuso un soneto nuevo titulado "Catarsis de Otoño" (ver aparte): "Me inspiré en todos los elementos del otoño". Por su parte, Strobino resaltó la importancia de estos encuentros: "Nos invita a seguir escribiendo. Seguir haciendo eventos para la comunidad. No lo queremos para nosotros porque nosotros ya tenemos nuestros talleres de los martes que cuando queremos nos reunimos. No festejamos el otoño porque es el Día de la Poesía, y en el Hemisferio Sur es otoño; festejamos la poesía toda la vida".

