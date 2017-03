Hoy, clase gratuita de baile a cargo de la profesora Lucila Basterrica

Será a partir de las 20:30 en Arcadia Fitness, en Av. Balbín 1021.

"Y este año a partir de marzo decidí transmitir lo que se y amo hacer", fueron sus palabras a principio de este año y hoy lo demuestra la profesora Lucila Basterrica, quien dictará una clase totalmente gratuita en Arcadia Fitness. La cita es a las 20.30 horas y se llevará a cabo en el gimnasio ubicado en Av. Balbín 1021.

A los 13 años Lucila empezó a bailar en Campana y luego tuvo la oportunidad de viajar por el mundo y conocer Alemania, Francia, España, Londres, Brasil, Perú y Chile para competir y seguir formándose.

Así fue formada por importantes maestros a nivel nacional y mundial. Además fue estudiante en la Fundación Julio Bocca, y egresada como intérprete en estilos urbanos en Dance&Move.

"Un gran maestro me dijo: ¿vos que queres ser bailarina de batalla y bailar para gustarle al jurado que ya sabes que quiere o queres ser artista? Y eso me dejó recalculando. Me considero artista desde que empecé a bailar y actuar y cantar ( mal, pero lo hacia) y ahora obvio que quiero batallar porque me gusta, pero yo me voy a bancar mi flash le guste a quien le guste. Para mí el estilo marca la diferencia y seguiré buscando eso aunque me falte años luz. Aguante la gente que tiene ganas de hacer lo que hace, algo distinto y eso no quita el respeto por tu cultura tu raíz o como quieras llamarlo", escribió a modo de reflexión, inspiración y autodefinición en Facebook.

Instagram: @lu.basterrica.