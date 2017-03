P U B L I C



Jonatan Huber e Ignacio Bardelli son de Los Cardales, Gerardo Pérez Rossi de Campana. Los tres estudian arquitectura y desarrollaron un concepto novedoso en diseño de edificios, que ya obtuvo varios reconocimientos. Un edificio de mas de 20 pisos suele ser un lugar solitario, donde los vecinos no se conocen demasiado, y apenas se cruzan en un pasillo o un ascensor. En un barrio de casas bajas sucede lo contrario. El espacio abierto genera el escenario y los vecinos se juntan, toman mate, comparten y surgen así los lazos sociales. Ese es el desafío que se planteó un grupo de estudiantes de arquitectura. ¿Como recrear y mantener los lazos sociales en un edificio de 21 pisos? La respuesta que encontraron Jonatan Huber, Ignacio Bardelli y Gerardo Pérez Rossi ya obtuvo una mención en el concurso Arquisur y fueron finalistas de los Premios Clarín. Agruparon los pisos de a 3 y generaron patios internos y externos a triple altura. Todos los departamentos de esos 3 pisos dan al mismo patio, que está pensado como un lugar para estar, para compartir y relacionarse entre vecinos. Estos espacios recibieron el nombre de "patios materos" y la dinámica que proponen es la de transformarse en espacios de encuentro, lugares para estar y disfrutar del entorno y la compañía. Recuperar la charla, el compartir con el otro y apropiarse del espacio público cercano al propio hogar como extensión de él. Jonatan Huber destaca que haciendo un análisis del barrio donde está previsto el edificio "vimos que la reunión entre vecinos, el compartir, es algo muy fuerte, y nosotros no debemos romper ese lazo, entonces creamos los patios en altura. Planteamos llevar la vida cotidiana a la altura, no cambiar el estilo de vida de la gente, no imponer un estilo de vida distinto. El edificio está pensado para que se instale allí gente que vive en la zona, así que buscamos la forma de recrear los espacios de socialización." Ignacio Bardelli señala que "el patio interior sería como la esquina, ese lugar donde se reúnen los vecinos de la cuadra. Bueno, en este edificio, cada 3 pisos hay un patio común que comparten todos los vecinos de esos tres pisos. Y profundiza el concepto: "nosotros que venimos de localidades pequeñas vimos esto de los lazos sociales como un elemento central del barrio en que va a estar nuestro edificio, otros chicos no lo notaron aunque vieron el mismo lugar. Es que para mucha gente la ciudad y el espacio público es solo un lugar de tránsito entre dos puntos distantes, mientras que para nosotros es lugar de encuentro. Es la cultura del barrio, del pueblo, que en muchos lugares sigue siendo el centro de la vida". El proyecto, realizado según la orientación de la cátedra, busca generar una arquitectura pensando en que la gente va a vivir allí. Desarrollando espacios buenos, buena iluminación, y que sea lindo, donde uno se sienta contenido y querido. "Entonces te dan ganas de cuidar ese lugar que es tuyo, porque ahí sos feliz. No como en el monoblock, sino en un espacio de inclusión. Es una labor social" explica Jonatan. Los chicos, que ya están a poco de terminar la carrera, siguen presentando su proyecto en concursos de todo el mundo. Es que la idea básica tiene mucha fuerza y posiblemente continúe seduciendo a los jurados, sobre todo en sociedades con una idiosincrasia similar a la nuestra, donde los lazos de vecindad son fuertes, y construyen el alma del barrio y de la comunidad.











Exaltación de la Cruz:

Futuros arquitectos obtienen importante reconocimiento

