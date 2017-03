Los Juegos Parapanamericanos Juveniles desde adentro

El campanense Daniel Muñoz se encuentra realizando su primera experiencia internacional como nadador en el Centro de Entrenamiento Paralímpico Brasilero en el estado de San Pablo, Brasil. Este bello y moderno polideportivo fue inaugurado en mayo de 2016 y hoy da lugar a los Juegos Parapanamericanos 2017 que, con una maravillosa organización,recibe a delegaciones de todo el continente. La indiscutible capacidad de los paulistas en la organización de estos eventos deportivos tiene antecedentes en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en el 2016, el Mundial de Futbol del 2014 y los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro 2007. Brasil se constituye hace años como un país pionero en inclusión de personas con discapacidad, realizando claras acciones de gobierno que propicia la igualdad de oportunidades para todo el pueblo brasileño. Además, se brinda apoyo a deportistas desde el inicio de las prácticas, constituyendo, con el paso del tiempo, atletas de calidad y teniendo así un protagonismo muy grande tanto en eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, mundiales de atletismo, mundiales de natación como en los paradeportes. Esto nos da un gran ejemplo del camino a seguir para desarrollar nuestro deporte de alto rendimiento. En cada jornada deportiva se puede observar niños de escuelas convencionales y de instituciones educativas para personas con discapacidad recorriendo los estadios con sus maestros, educando en la inclusión y la diversidad; siendo esta una acción digna de replicar en nuestro país. Por su cantidad y calidad de deportistas, Brasil es la mayor potencia continental en estos Parapa-namericanos. Además, la ausencia de Canadá y la escasa participación de Estados Unidos (con apenas un par de equipos de voleibol sentado) hace que "el gigante del sur" sea el país que encabeza el medallero hasta el momento, seguido por Colombia en segundo lugar, México en tercero. En cuarto lugar se encuentra Argentina, que participa de estos juegos con una gran delegación. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esta clasificación es parcial dado que falta mucho por jugar y hay deportes en pleno desarrollo en los que los deportistas argentinos están siendo protagonistas. Nuestro país tiene grandes promesas en el atletismo y la natación (disciplinas hoy dominadas también por Brasil, Colombia y México). Por otra parte, nos perfilamos como potencia continental en basquetbol en silla de ruedas, futbol para discapacitados motores (PC), futbol para no videntes y torball. También se destaca la labor de nuestros deportistas en tenis de mesa, bochas y halterofilia. Si bien es importante el trabajo de nuestro país en los deportes de conjunto, a efectos de subir posiciones en el cuadro medallero sería deseable lograr mayor desarrollo en los deportes individuales, ya que reparten más medallas que ningún otro deporte. Volviendo a nuestro deportista campanense, Daniel Muñoz está transitando su primera experiencia en un torneo de estas características con la inmensa satisfacción que significa haber sido seleccionado para representar a nuestro país, luego de todo el sacrificio y constancia que le dedica a la natación. El martes 21, durante la primera jornada, compitió en la prueba 100m libres categoría S9 Senior (17 y 18 años). En la segunda jornada del día miércoles 22, participó de la prueba 100 metros espalda y en la tercera jornada del jueves 23, en 50 metros libres y 100 metros pecho. En estos Parapana-mericanos se respira deporte, pero también se respira pasión, compromiso y el constante "yo puedo superar mis discapacidades, potenciar mis recursos y cambiar mi vida". El ser humano no tiene límites y puede lograr cualquier cosa con solo proponérselo. Los participantes viven cada jornada con alegría, no hay lugar para tristeza, ellos son los protagonistas. El movimiento para-límpico crece y el espectáculo aún no termina, todavía hay muchas páginas por escribir.

EL CAMPANENSE DANIEL MUÑOZ INTEGRÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ESTOS JUEGOS.



Los Juegos Parapanamericanos Juveniles desde adentro

Por Claudio Fabio, desde San Pablo (Brasil)

