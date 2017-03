Desde las 17, la Selección buscará dar otro paso camino a Rusia 2018. Bauza confirmó una alineación 4-4-1-1 con Di María, Messi y Lucas Pratto entre los titulares. La Selección Argentina enfrentará esta tarde desde las 17 horas a Bolivia como visitante en un partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018. Luego de su triunfo ante Chile en el Monumental, el entrenador Edgardo Bauza confirmó que utilizará un sistema 4-4-1-1 para este encuentro cuya mayor complicación es la dificultad que representa jugar en la altura de La Paz (3.600 metros sobre el nivel del mar). Y en el marco de ese esquema, el "Patón" decidió ubicar a Ángel Di María como mediocampista izquierdo; a Lionel Messi como mediapunta; y a Lucas Pratto como referencia ofensiva. Así, el equipo nacional saldrá a la cancha15 con: Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega, Ángel Di María; Lionel Messi y Lucas Pratto. En caso de ganar, Argentina tomaría una ventaja de al menos tres puntos respecto a la selección que quede ubicada en la quinta posición (plaza de repechaje), por lo que daría un paso muy importante pensando en Rusia 2018 a cuatro fechas del final de las Eliminatorias Sudamerianas. Esta 13ª jornada se jugará íntegramente hoy, comenzando a las 17 horas con Bolivia vs Argentina. Luego se enfrentarán: Ecuador vs Colombia (18.00), Chile vs Venezuela (19.00), Brasil vs Paraguay (21.45) y Perú vs Uruguay (23.15). Las posiciones tienen como líder a Brasil (30 puntos), mientras que Uruguay (23), Argentina (22) y Colombia (21) completan actualmente el cupo de boletos directos al Mundial. En repechaje se encuentra Ecuador (20), que supera e diferencia de gol a Chile (20). Más atrás: Paraguay (18), Perú (15), Bolivia (7) y Venezuela (7).

EVER BANEGA COMPARTIRÁ EL CENTRO DEL CAMPO JUNTO A GUIDO PIZARRO.



Argentina se mide con Bolivia y con la altura de La Paz

