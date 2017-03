Breves Deportivas

#FUERZAMATU El destino volvió a jugarle una mala pasada al campanense Matías Ballini. Luego de ocho meses de recuperación por una rotura de ligamentos cruzados (sufrida el pasado 7 de agosto), el volante de Atlético Tucumán volvió a la actividad en el duelo de Reserva del "Decano" ante Aldosivi. Ingresó en el segundo tiempo, pero un golpe lo obligó a salir. Posteriormente se confirmó que volvió a sufrir la misma lesión, por lo que deberá ser operado nuevamente. ¡Fuerza Matías! GOL DE SANTI PRIM El domingo, por la 23ª fecha de la Primera B Metropolitana, el campanense Santiago Prim marcó con un gran tiro libre su segundo gol del campeonato. Fue la apertura del marcador para Estudiantes de Caseros, que luego no pudo sostener la ventaja y terminó perdiendo 2-1 ante Deportivo Español. MÁS ORO PARA PARETO La judoca Paula Pareto (31 años) ganó este sábado la medalla de oro en el Abierto Panamericano de Lima, Perú, en su primera competencia oficial después de conquistar la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en la categoría hasta 48 kilos. En la final, la campeona mundial 2015 derrotó con 4 waza-aris a Keisy Perafán Pareto ganó la medalla de oro en Río de Janeiro 2016 en la categoría hasta 48 kilogramos, tras vencer por waza-ari a la coreana Bokyeong Jeong. Así se convirtió en la primera argentina de la historia que se colgó una medalla olímpica dorada. VETTEL EN LA FÓRMULA 1 La nueva temporada de la Fórmula 1 comenzó con una sorpresa: no ganó Mercedes. El alemán Sebastian Vettel, con Ferrari, festejó en el Gran Premio de Australia, disputado en la madrugada del domingo en el circuito urbano de Albert Park de Melbourne. El cuádruple campeón del mundo se impuso por delante de los dos pilotos de Mercedes, la escudería que se apoderó del circuito en los últimos años: el británico Lewis Hamilton fue segundo tras partir desde la pole position, mientras el finlandés Valtteri Bottas completó el podio. La próxima carrera de la máxima categoría del automovilismo mundial será el 9 de abril en Shangai. MAS NOTICIAS BREVES: Delpo no pudo con Roger

