Facundo Suárez Lastra se reunió con el Intendente con el propósito de coordinar acciones entre las diversas jurisdicciones. El intendente Sebastián Abella recibió en su despacho al Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires (COCAMBA), Facundo Suárez Lastra, para comenzar a coordinar distintas acciones. Durante la reunión que encabezó el jefe comunal en su despacho, el ex Intendente de la Ciudad de Buenos Aires informó sobre la importancia del organismo que dirige. Del encuentro también participaron Martín Deppeler, en representación del Municipio, y Claudio Augugliaro, de COCAMBA. Según explicó Suárez Lastra, el objetivo principal es proponer medidas dirigidas a favorecer la coordinación entre las jurisdicciones que se asientan en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Además, COCAMBA formula propuestas de políticas públicas de innovación institucional, que tienen como base el desarrollo humano, económico, tecnológico, ambiental y urbano. Sobre tales aspectos dialogaron los funcionarios con el jefe comunal. Suárez Lastra comentó que esta comisión fue creada por el Ministerio del Interior y Obras Públicas y Vivienda a fin de vincular acciones entre la Nación, Ciudad y Provincia. El nuevo organismo estará integrado por tres funcionarios de cada jurisdicción, "con rango no inferior a subsecretario". Entre sus funciones, deberá también promover un proceso de diálogo y construcción de consensos, consultando a las autoridades políticas de cada una de las jurisdicciones comprendidas en el Área Metropolitana de Buenos AIres. Asimismo, habrá un Consejo Consultivo, integrado por representantes de la sociedad civil y de las universidades nacionales, provinciales y municipales, públicas y privadas, el cual será convocado a propuesta de las jurisdicciones que componen la comisión.

Facundo Suárez Lastra visitó la ciudad con el propósito de coordinar acciones.





Durante la reunión, Abella se informó sobre el funcionamiento del nuevo organismo



COCAMBA:

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Bs. As. estuvo en Campana

