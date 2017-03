Los docentes bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial e inician otro paro de 48 horas

P U B L I C



El Gobierno de María Eugenia Vidal propuso un aumento salarial del 19 por ciento en tres cuotas, una suma compensatoria por 2016 y una cláusula gatillo por inflación. Además, propuso bajar el ausentismo como forma de incrementar los salarios. Tras rechazar la nueva oferta los Gremios inician un nuevo paro de 48 hs. La medida es para hoy y mañana. En nuestra ciudad, los gremios realizaron una nueva manifestación. El Frente Unificado Docente bonaerense rechazó la oferta de aumento salarial del 19 por ciento en tres cuotas con actualización por inflación y una compensación por el 2016 formulada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y convocó a un paro para hoy y mañana. La medida de fuerza fue anunciada por los gremios docentes tras una reunión de la mesa técnica salarial llevada a cabo en el Ministerio de Economía, en la ciudad La Plata. Participaron del encuentro los secretarios adjuntos de los sindicatos Suteba, FEB, AMET, Sadop, UDA y Udocba, y representantes de las carteras de Educación, Economía y Trabajo de la provincia. Según informaron voceros del gobierno de María Eugenia Vidal, en la mesa técnica fue ofrecido un aumento salarial del 19 por ciento en tres cuotas, se incorporaron fondos nacionales, se propuso una suma compensatoria por 2016 y una cláusula gatillo de actualización automática por inflación. Además, destacaron que "el nivel de ausentismo docente en la provincia, que es del 17 por ciento, implica pagar por año 14.300 millones de pesos en suplencias docentes" y consignaron que, en el marco del diálogo con los gremios, propusieron también "trabajar juntos en disminuir ese número y, con ese dinero, aumentar el salario de los docentes que van a trabajar, cumpliendo con su tarea". "Si logramos reducir sólo un 10 por ciento el nivel de ausentismo -esto es pasar del 17 por ciento al 15,3 por ciento-, la provincia estaría en condiciones de incrementar, además de las propuestas anteriores, en 5.000 pesos anuales el ingreso promedio docente", argumentaron las fuentes. Además, explicaron que, "con esta reducción del ausentismo, el salario inicial -que percibe sólo el 7 por ciento de los docentes- pasaría de 9.800 pesos a 12.000 pesos, y en el salario promedio se pasaría de 19.200 pesos a 23.300 pesos". "La propuesta de hoy nos permite asegurar que el 65 por ciento de los docentes va a cobrar más de 17 mil pesos y el 50 por ciento va a cobrar más de 23 mil", indicaron desde la gestión bonaerense, a la vez que remarcaron que, esto se podría lograr "reduciendo en un 10 por ciento el ausentismo". Tras la reunión, la secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre dijo que los seis sindicatos docentes resolvieron "48 horas de paro en respuesta a la descalificación que hace el gobierno de la provincia a los docentes y a los alumnos". "La responsable de que los alumnos no tengan clase en la provincia de Buenos Aires es la gobernadora María Eugenia Vidal. Si llegan a cerrar la paritaria por decreto, se va a profundizar el conflicto", advirtió la dirigente de Suteba. En tanto, al ser consultada sobre la propuesta para reducir el ausentismo docente con el objetivo de obtener más fondos para salarios, aseveró: "No sólo lo rechazamos nosotros sino que también lo rechazó una jueza". En esa línea, René Cruz, secretario adjunto de FEB, dijo que los gremios docentes tenían "la esperanza" de que, en la reunión del martes, las autoridades bonaerenses superaran la oferta del 10 de marzo pasado pero -indicó- se encontraron "con la oferta anterior", a la que calificó como un "desprecio a la labor del docente".

Los gremios docentes locales realizaron ayer una nueva marcha por el centro de la ciudad. Una nueva manifestación en nuestra ciudad En la previa a la reunión de la mesa técnica paritaria en La Plata, docentes locales se manifestaron por el centro de la ciudad y dejaron en claro su postura de continuar la lucha si la oferta oficial no los convencía. Una columna de Feb zarpó desde la Escuela 15 y llegó a la plaza Eduardo Costa por boulevard Sarmiento. En la carpa docente instalada desde hace una semana se encontró con los maestros de Suteba y Udocba para, todo juntos, bajar y subir por la avenida Rocca y terminar cantando el Himno Nacional frente a las puertas del Palacio Municipal. "La verdad que ni idea", contestaba Sonia Rafael, líder de Suteba Campana, al ser consultada por la propuesta que en minutos estaba por presentar Provincia. "Espero que no sea el 19,5%", comentaba irónica, porque así la mejora con respecto a la oferta anterior sería de tan solo del 0,5%. "Esperemos que hoy sí (propongan algo serio) porque nosotros queremos volver a las aulas, pero tampoco lo vamos a hacer con los planteos que han hecho hasta ahora", avisaba. "(Si es) solamente 0,5 de incremento, es una vergüenza", señalaba Pedro Esponoza, secretario general de Udocba. Y advirtió que si Vidal decidía ese mismo día cerrar la paritaria por decreto, habría que "salir a luchar hasta las últimas consecuencias". "Si no, ¿para qué está la Ley de Paritarias?", cuestionó. Juanita Fornarini, titular de Feb, llamó la atención sobre la precariedad del sueldo docente y las reiteradas intensiones de incluir en las compensaciones sumas en negro. "Dentro del Estatuto Docente está bien definido como está conformado nuestro salario. El sueldo básico por la jerarquía y la antigüedad va teniendo aumentos. Entonces, si yo dirijo el aumento al básico, no tengo que andar haciendo ningún estudio para ver a quién beneficio. Eso hace que no se puede dar una cifra en negro: y menos si te digo que te doy mil pesos para que no faltes", explicó.

SONIA RAFAEL (SUTEBA), PEDRO ESPINOZA (UDOCBA) Y JUANITA FORNARINI (UDC-FEB), AYER EN LA PLAZA



