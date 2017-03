Juntan firmas para ”recuperar el servicio ferroviario”

La iniciativa es del PJ Campana que reclama la finalización de los cambios de vías y las mejoras en el ramal Ballester-Zárate; estaciones seguras y limpias; y el reacondicionamiento de las formaciones, entre otros puntos. El Partido Justicialista de Campana se ubicó con una mesa en la intersección de la Av. Rocca y Güemes solicitando la firma de vecinos para elevar un petitorio al Ministro de Transporte en pos de "recuperar el servicio ferroviario". Según explicaron, en el escrito (que estará disponible de 17 a 20 horas en la sede del PJ local) solicitan, entre otros puntos, "la finalización de los cambios de vías y las mejoras en el ramal Ballester-Zárate; estaciones seguras y limpias; el reacondicionamiento de las formaciones; el aumento de las frecuencias diarias, e instalar el servicio diferencial Zárate-Campana-Escobar-Retiro". "Realizamos esta convocatoria, para que las autoridades nacionales abran los ojos y entiendan que Campana necesita un servicio ferroviario digno. Las locomotoras que prestan servicio en nuestro ramal ya tienen un desgaste muy importante y no hay miras de un cambio en el corto plazo de material rodante", señaló Mauro Magallanes, Vicepresidente del PJ Campana. "Ese es uno de los puntos que estamos solicitando: coches de pasajeros y nuevas locomotoras, confiables y que no queden en mitad de recorrido la mayoría de las veces. Actualmente hay solo dos locomotoras para servir en nuestro ramal, una llevando las formaciones y otra de reserva para emergencias, lo cual hace muy difícil ampliar la cantidad de servicios diarios, que penosamente son solo tres. También solicitamos mejoras en las estaciones, y fundamentalmente seguridad las 24 horas, no solo para Campana, sino para Río Lujan y Otamendi, y todo el ramal para que los vecinos puedan sentirse seguros a la hora de ir a las estaciones a esperar el tren", agregó. En misma línea, Joel Vallomy también se expresó sobre el pedido de un tren rápido a Capital: "Solicitamos un servicio diferencial, además del común que para en todas las estaciones, que frene en Zárate, Campana y Escobar, y desde allí directo a Retiro. Si vemos la gran cantidad de vecinos que tienen que viajar a diario a Buenos Aires, es muy necesario. El tren es parte de nuestra historia, nuestra ciudad nació junto al tren, pero no es un factor sentimental el que nos lleva a pelear, también está la defensa de la millonaria inversión que se realizó en la gestión anterior en cambio de vías e infraestructura, faltan pocos detalles y kilómetros que cambiar, pero esos puntos que faltan realizar no permiten que se aproveche todo lo realizado en la potencialidad que tiene. Por ejemplo, que los trenes que realizan el servicio de larga distancia a Rosario, puedan correr a buena velocidad por la demora de la finalización de obras y entrega de vía". Finalmente, la Secretaria de Organización del PJ Campana, Andrea García, afirmó: "Cuando miramos la Panamericana colapsada todas la mañanas, y vemos la cantidad de vecinos, no solo de Campana, sino de Zárate y Escobar que salen de las ciudades en auto y en colectivos, uno no puede menos que pensar lo que descongestionaría que nuestras ciudades tuvieran un servicio ferroviario eficiente. Por otra parte, los vecinos ya no serian rehenes de una empresa de colectivos, que brinda un servicio caro, y muchas veces deficiente. Los mismos vecinos se acercan y piden una solución, bueno, esta es la solución que buscamos desde el Partido Justicialista, aprovechar nuestro ramal como debe ser aprovechado. Comprar maquinas nuevas y poner en condiciones coches de pasajeros no es una inversión tan grande en relación a los beneficios sociales que genera: viajar seguros, cómodos, y también de manera mucho más económica. Por otra parte, además, estaremos solicitante al Honorable Concejo Deliberante a través de nuestro bloque que plasme este petitorio en un proyecto de resolución para que tome aun más fuerza este pedido"

REFERENTES DEL PJ CAMPANA ESTUVIERON EN ROCCA Y GUEMES.



Juntan firmas para ”recuperar el servicio ferroviario”

