El Panóptico:

Siete tips para una pareja feliz

Por Fabiana Daversa







Cada pareja es un mundo, un caso particular. No obstante, todos atravesamos después de estar juntos un tiempo, las mismas vicisitudes. Para que el plazo de vencimiento se vaya corriendo hasta la eternidad, la lectora amiga Irene Amerio nos recuerda siete tips diarios para que la pareja se vuelva de titanio: 1. Besarse, aumenta la autoestima. 2. Escuchar uno al otro, nos acorta la distancia natural que se va interponiendo entre los dos. 3. Reír juntos, siempre habrá un motivo para promover el buen humor. 4. Pedir disculpas cuando nos equivocamos. El perdón aleja las energías negativas. 5. Abrazarse , según mi amiga, disminuye el stress. 6. Hacerse arrumacos, aunque sean inocentes, aumenta el erotismo. 7. Decir te amo. Nunca está demás saberse amado. Es el mejor tónico antiseparación. Si bien no hay fórmulas de la felicidad , hay que escuchar a quiénes tuvieron buenas experiencias amorosas. Sus vivencias aumentan nuestra capacidad de aprendizaje y disminuye el gran riesgo que corre nuestra sociedad actual: caer en la indiferencia y en el desamor. Y que las palabras correspondan a los hechos. No vaya a ser que nos inspiremos en los romances de las revistas del corazón , que un día se adoran y al año litigan en la justicia. Como dice el hexagrama 34 del libro de las Mutaciones ,el I Ching, usado por el emperador chino para adquirir lucidez en sus decisiones " el sabio no aplica reglas que no transita".

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



