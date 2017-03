Docentes: Una nueva manifestación en nuestra ciudad

P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: Los docentes bonaerenses rechazaron la nueva oferta salarial e inician otro paro de 48 horas En la previa a la reunión de la mesa técnica paritaria en La Plata, docentes locales se manifestaron por el centro de la ciudad y dejaron en claro su postura de continuar la lucha si la oferta oficial no los convencía. Una columna de Feb zarpó desde la Escuela 15 y llegó a la plaza Eduardo Costa por boulevard Sarmiento. En la carpa docente instalada desde hace una semana se encontró con los maestros de Suteba y Udocba para, todo juntos, bajar y subir por la avenida Rocca y terminar cantando el Himno Nacional frente a las puertas del Palacio Municipal. "La verdad que ni idea", contestaba Sonia Rafael, líder de Suteba Campana, al ser consultada por la propuesta que en minutos estaba por presentar Provincia. "Espero que no sea el 19,5%", comentaba irónica, porque así la mejora con respecto a la oferta anterior sería de tan solo del 0,5%. "Esperemos que hoy sí (propongan algo serio) porque nosotros queremos volver a las aulas, pero tampoco lo vamos a hacer con los planteos que han hecho hasta ahora", avisaba. "(Si es) solamente 0,5 de incremento, es una vergüenza", señalaba Pedro Esponoza, secretario general de Udocba. Y advirtió que si Vidal decidía ese mismo día cerrar la paritaria por decreto, habría que "salir a luchar hasta las últimas consecuencias". "Si no, ¿para qué está la Ley de Paritarias?", cuestionó. Juanita Fornarini, titular de Feb, llamó la atención sobre la precariedad del sueldo docente y las reiteradas intensiones de incluir en las compensaciones sumas en negro. "Dentro del Estatuto Docente está bien definido como está conformado nuestro salario. El sueldo básico por la jerarquía y la antigüedad va teniendo aumentos. Entonces, si yo dirijo el aumento al básico, no tengo que andar haciendo ningún estudio para ver a quién beneficio. Eso hace que no se puede dar una cifra en negro: y menos si te digo que te doy mil pesos para que no faltes", explicó.

DOCENTES CAMPANENSES VOLVIERON A MARCHAR POR LAS CALLES DE LA CIUDAD.





SONIA RAFAEL (SUTEBA), PEDRO ESPINOZA (UDOCBA) Y JUANITA FORNARINI (UDC-FEB), AYER EN LA PLAZA



Docentes: Una nueva manifestación en nuestra ciudad

