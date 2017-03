Campana Joven organizó el recorrido "Jóvenes por la Memoria, Verdad Y Justicia" en el marco de una nueva conmemoración del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la Dirección de Juventud y la Dirección de Derechos Humano coordinaron una visita guiada por el Espacio Memoria y Derechos Humanos -ex Escuela de Suboficiales Mecánica de la Armada (ESMA)-. Así, los jóvenes de Campana pudieron recorrer las instalaciones de este lugar donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Tal como lo anticipó la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, a pedido del intendente Sebastián Abella estas visitas -que llevan el nombre de "Jóvenes por la Memoria, Verdad y Justicia"- continuarán durante el año. Además, como parte de este proyecto, los jóvenes podrán recorrer los puntos de Campana que también funcionaron como centros clandestinos de detención. Esta actividad fue organizada entre la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio, mediante un convenio firmado entre Abuelas de Plaza de Mayo, la HCD y la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. Este acuerdo asume el compromiso de trabajar todo el año la temática "Memoria, Verdad y Justicia".

La visita fue en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.





Funcionarios locales acompañaron a los jóvenes en la visita.





El grupo de Jóvenes de Campana que recorrió la ex ESMA.



Jóvenes de Campana visitaron la ex ESMA

