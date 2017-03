Con Cambiemos no vinimos a hacer magia, vinimos a hacernos cargo

Martín Deppeler

Sería ingenuo de nuestra parte creer que hemos satisfecho la demanda de todos los vecinos, menos cuando la expectativa generada ha sido tan grande. Cada uno considera y es lógico que suceda, que su reclamo o sus problemas son los más importante. Pero como un buen padre de familia, cualquiera que administre un país, una provincia o una ciudad debe determinar prioridades, resignando, y hasta muchas veces optando por lo urgente antes que por lo importante. Cualquiera que empiece a pintar una casa, comienza por un cuarto y luego pinta el que sigue. Nada puede hacerse en simultaneo cuando los recursos como sabemos son escasos. Falta a la verdad quien prometa soluciones para todos, y en poco tiempo. Y engaña quien con el afán de resaltar solo señala lo que aún no se ha hecho. Y en cuanto a hacernos cargo, todos en alguna medida somos responsables de lo que no nos gusta, o de lo que creemos que nos falta. Fueron muchos años de derroche y despilfarro, desde el estado, y por qué no, de nuestra parte. Como olvidar el 1 a 1, donde todos sabíamos que nunca 1 dólar podía costar 1 peso y esa diferencia aun hoy la seguimos pagando. O cuando muchos entre los que me incluyo malgastábamos la energía del país, convencidos que por unos pocos pesos su consumo iba a ser interminable. La palabra orden, por nuestra lamentable y reciente historia, sigue teniendo una connotación negativa. Hablar de orden nos altera, nos sensibiliza, pero es lo que nos está haciendo falta, ordenarnos. A todos nos gusta organizar o participar de fiestas, pero luego nadie quiere ordenar, a todos nos gusta comer o cocinar, pero luego nadie quiere lavar. Si un día decidiéramos gastarnos todos los ahorros, mientras dure nos va a gustar, pero a la larga nos va a perjudicar. Seguro suenen absurdos los ejemplos, pero después de tantos años de desorden, hoy es más fácil para algunos querer hablar de ajuste en lugar de pensar cómo y por qué llegamos a donde estamos. Nada es infinito, ni nada es eterno. Es fácil señalar, lo difícil es hacerse cargo, y Cambiemos, a pesar de sus errores lo está haciendo. Argentina puede cambiar porque es una y es de todos, de los que gobiernan y de los que gobernaron, de los que votan y los que no, de los que viven y de los que vendrán. Es hora de asumir cada uno su lugar, un rol, un compromiso, porque será más fácil, pero cuando lo hagamos entre todos. Martín Deppeler / Unión Cívica Radical

Con Cambiemos no vinimos a hacer magia, vinimos a hacernos cargo

Por Martín Deppeler

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: