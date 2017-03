Día mundial del Agua: El Papa Francisco pide proteger ”este bien de todos”

Julio N. Carreras

En este año 2017 el tema central de todas las naciones es : "AGUAS RESIDUALES" (wastewater) . Esto va dirigido no solo hacia quienes vuelcan agua contaminada por productos industriales, agro-tóxicos y residuos orgánicos humanos, tanques atmosféricos incluidos, en todo arroyo, vía navegable, acuíferos naturales y artificiales, y cualquier depósito de agua potable para el consumo humano, sino también a los gobernantes de todas las naciones y países del mundo que tienen en sus manos la responsabilidad de intervenir para evitar este ataque directo a la vida humana. En un discurso dado en el Vaticano, el 24 febrero de este año, ante los participantes del Seminario "El derecho humano al agua", que se clausuraba en esa fecha, el Papa Francisco defendió que "el derecho al agua es determinante para la sobrevivencia de las personas y decide el futuro de la humanidad". Diciendo en otro párrafo, "yo me pregunto si en medio de esta ´tercera guerra mundial a pedacitos´ que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua". Con motivo del "Día Mundial del Agua", recordado el pasado 22 de marzo, conjuntamente con la celebración el día 21 como fecha instaurada del "Día Mundial de los Bosques", el papa Francisco hizo un llamado para proteger estos recursos "como un bien de todos" y a impulsar las iniciativas necesarias para educar sobre este tema al mundo y especialmente a la juventud. Durante la audiencia general de el miércoles de esa semana en la Plaza de San Pedro, el Papa saludó la iniciativa "Watershed: Replenishing Water Values for a Thirsty World", (Cuencas de aguas: redescubrir el valor del agua para un mundo sediento), propuesta por el Consejo pontificio de la Cultura. Estuvieron presentes expertos internacionales en el lanzamiento del programa quinquenal para la protección de los recursos hídricos. "Me alegro por este encuentro, que marca una nueva etapa en el compromiso conjunto de varias instituciones para sensibilizar sobre la necesidad de tutelar el agua como bien de todos, valorizando también sus significados culturales y religiosos", manifestó el Papa Francisco. Bajo el signo de estas dos Jornadas mundiales, instituidas por las Naciones Unidas hace 25 años, el Papa animó a realizar esfuerzos "en el campo de la educación, con propuestas dirigidas a los niños y a los jóvenes". Vale recordar también que el 12% de la población mundial no tiene acceso a fuentes de agua potable y se producen 3,5 millones de muertes anuales por enfermedades transmitidas por el agua. "¡Gracias por lo que hacen y que Dios les bendiga!" concluyó el Papa. El evento promovido por el Vaticano y por el Club de Roma, el que está apoyado por numerosas universidades y fundaciones del mundo. El agua es un elemento escaso e insustituible que solo puede ser renovable si es usada con inteligencia y cuidado. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto en las industrias cómo por parte del estado nacional, provincial y municipal, para evitar volcar elementos contaminantes en ríos y acuíferos, que es también de donde se extrae para consumo diario, deben ser aptas y obligatorias, de acuerdo a la mayoría de las legislaciones vigentes. Lamentablemente el poder de policía del Estado en muchos lugares es inapropiado y hasta ausente. La formación de conciencia de los habitantes de nuestro planeta se logra únicamente con educación de las próximas generaciones en el cuidado de este vital elemento, desde muy temprana edad, siendo la única manera de ayudar a salvar el planeta en que vivimos. JNC (ZENIT Noticias; ACI Prensa) Julio N. Carreras

Día mundial del Agua: El Papa Francisco pide proteger ”este bien de todos”

por Julio N. Carreras

