El conflicto docente continúa a nivel nacional, en la provincia de Buenos Aires y en varias provincia mas. No en todas las provincias están de paro, ni tampoco todos los gremios docentes acompañan la medida de fuerza. A pesar de ello, con distintas estrategias y diferentes métodos, todos los docentes sostienen el reclamo por una paritaria nacional, una recomposición salarial digna para 2017, y por la recuperación del salario perdido en 2016 a causa de la inflación. El gobierno provincial no se mueve demasiado en la propuesta que le hace a los gremios, que ronda el 18 por ciento en varias cuotas y una cláusula gatillo en caso de que la inflación supere ese valor. También, y continuando con su estrategia de romper la unidad del frente docente, el gobierno sigue insistiendo con los premios por presentismo, y anuncia que si se lograra bajar el ausentismo en las aulas se podría aumentar el salario docente en 5000 pesos. Según acaba de revelar el gobierno de María Eugenia Vidal, el ausentismo docente se acerca al 17%. En la continuidad del plan de lucha, y sosteniendo las banderas de no ceder a la presión oficial, la FEB de Exaltación de la Cruz volvió este lunes a organizar una marcha de las antorchas en Capilla del Señor. Cuando caía la noche en el pueblo, y volviendo a demostrar su capacidad de movilización, los docentes recorrieron las calles bajo la consigna Iluminemos la Escuela Pública, y se congregaron en la Plaza San Martín. Allí se leyeron consignas y adhesiones, y se volvió a hacer un raconto de la conflictiva situación que se vive en la provincia, haciendo eje en la escuela pública como bastión de la integración y la inclusión, y sosteniendo el derecho de todos los niños bonaerenses a una educación de calidad, entendiendo a la educación como la mejor herramienta para el crecimiento de la sociedad y el mejor escenario para la construcción de ciudadanía.







Exaltación de la Cruz:

Los docentes de Exaltación continúan la movilización

