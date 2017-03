Automovilismo - TC Regional: y el abuelo un día…

Gastón Fernández y su padre Rubén compartirán el auto en la carrera de invitados de la Clase A que se realizará en La Plata el próximo domingo 9 de abril. (Por Osvaldo Stella) "Que 20 años no es nada". Así decía la letra del tango Volver y calza justo para este presente de la familia Fernández. Es que luego de dos décadas, Rubén Fernández volverá a sentarse detrás de un volante de competición en la Clase A del TC Regional. Es que por distintas circunstancias, desde que compraron el chasis actual junto a su hijo Gastón, no había podido subirse a probarlo. Hasta ahora. "Llegó el momento", afirma Gastón. "Lo esperábamos, porque por una cosa o por otra, papá no se había subido al auto. De hecho estamos trabajando para que se sienta cómodo", agregó de cara a la carrera de invitados que se realizará el 9 de abril en La Plata. "Esta semana repasamos todos los elementos. El motor está en lo de Juanjo Tártara para un repaso general y revisamos todo lo demás para que no surjan problemas el fin de semana. Vamos realmente contentos y con muchas ganas de ver al viejo manejando como lo hizo hace mucho tiempo acá en el Regional y en el TC del Oeste", se ilusiona Gastón. "Quisiera agradecerles a ustedes por este siempre presentes con nosotros, a mis hijas Maite, Martina y Sofía. A Horacio que nos da una mano muy grande con el auto. A mi viejo y mi vieja que están en todo y a los sponsors Elásticos Servi-Cars, Repuestos SR y Repuestos Servi-Cars", concluyó Gastón. TRAYECTORIA. El abuelo Rubén Fernández tiene una extensa trayectoria en el automovilismo zonal, que incluye participaciones en el TC Regional y TC del Oeste. Siempre en pistas de tierra, excepto una sola carrera sobre asfalto. "La primera sensación que tuve al sentarme fue que ¡no entraba!", remarca Rubén. "Fuimos trabajando en el interior y ahora entro muy cómodo. Los autos cambiaron bastante en relación a cuando yo corría. Estos tienen las suspensiones hechas para asfalto", detalla. "Tengo muchas ganas de acelerarlo y ver qué hace. Vamos con la idea de girar en forma constante. Después, seguramente nos acomodemos, pero quiero disfrutar manejar este auto. Las ansias me vienen ganando por ahora, vamos a ver qué pasa cuando llegue el momento de salir a pista", analiza. DINASTÍA. Sin dudas, en la dinastía Fernández el automovilismo está muy presente: los tíos de Gastón corrieron también en el TC del Oeste en su momento. Ahora, este presente ofrecerá la posibilidad de volver a ver en pista a Rubén, como en los viejos tiempos. Será para él, seguramente, un volver a vivir con esta pasión que está arraigada en toda la familia.

Automovilismo - TC Regional: y el abuelo un día…

