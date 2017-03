El Violeta recibirá al Milrayitas este sábado 15.30 horas por la 25ª fecha del campeonato. Falcón será baja por suspensión, aunque el entrenador ya deslizó tras la derrota en Gualeguaychú que analizará también otras variantes en la alineación. Luego del traspié sufrido el pasado domingo en Gualeguaychú, el plantel de Villa Dálmine ya trabaja pensando en su próximo compromiso, porque este sábado desde las 15.30 horas recibirá la visita de Los Andes en el estadio de Mitre y Puccini por la 25ª fecha del actual campeonato del Nacional B. Y para este encuentro, que ya tenía día y horario confirmado de antemano, ayer se conoció la designación de Ramiro López como árbitro principal del partido. A su vez, ayer también se conoció que Pablo Díaz será el referee del encuentro que el Violeta dispute el domingo 9 frente a Gimnasia en Jujuy. Igualmente, antes estará el compromiso ante Los Andes. Y entonces será la segunda vez en la temporada que Ramiro López dirija al Violeta: la anterior fue en la fecha inaugural cuando el equipo de nuestra ciudad goleó 5-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en Campana. Esta fecha 25 del Nacional B comenzará el viernes con dos encuentros y finalizará el lunes con la presentación de Argentinos Juniors en Misiones, en uno de los cuatro encuentros televisados que tendrá la jornada (ver recuadro). ¿CAMBIOS? Luego de la derrota del domingo, el entrenador Facundo Argüello reconoció ante los micrófonos de FM Radio City que analizará posibles modificaciones de cara al choque con Los Andes: "Seguramente tendremos que cambiar algunas cosas", afirmó. Por el momento, una variante deberá realizar de manera obligada: es que Horacio Falcón llegó a la décima amonestación en el campeonato y deberá cumplir una fecha de suspensión. Sus reemplazantes naturales en el plantel para el sistema 4-2-3-1 que viene utilizando el DT son Fabrizio Palma y Leonardo Cisnero, aunque habrá que esperar si los cambios que piensa Argüello no incluyen también cuestiones tácticas y que, por ejemplo, termine siendo Diego Núñez quien comparta el centro del campo con Federico Recalde en otro sistema de juego. "El grupo necesita urgente una victoria. Pero hemos pasado por situaciones peores y hemos salido. Por eso hay que tener calma para seguir trabajando. Tengo confianza en que si seguimos trabajando como lo venimos haciendo, el sábado con Los Andes vamos a salir adelante", señaló el entrenador a la salida de los vestuarios en Gualeguaychú.

En el actual campeonato, López dirigió una sola vez a Villa Dálmine: fue en la primera fecha, cuando el violeta superó 5-0 a Juventud Unida. NACIONAL B - FECHA 25 VIERNES - 15.30 horas: Almagro vs Central Córdoba (SdE) / Alejandro Castro - 21.00 horas: Atlético Paraná vs Juventud Unida (G) / José Sandoval SÁBADO - 12.00 horas: Brown (Adrogué) vs Flandria / Bruno Bocca - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Los Andes / Ramiro López - 16.05 horas: All Boys vs Independiente Rivadavia / Pablo Echavarría (TV) - 17.35 horas: Estudiantes (SL) vs Nueva Chicago / Diego Ceballos (TV) - 18.00 horas: Douglas Haig vs Gimnasia (J) / Carlos Córdoba - 20.05 horas: Ferro Carril Oeste vs Boca Unidos / Mario Ejarque (TV) DOMINGO - 16.00 horas: Guillermo Brown (PM) vs Santamarina / Árbitro: Nelson Sosa - 17.00 horas: San Martín (T) vs Instituto / Pablo Dóvalo LUNES - 21.05 horas: Crucero del Norte vs Argentinos Jrs / Gastón Suárez (TV)

Nacional B:

Ramiro López será el árbitro del partido de Villa Dálmine frente a los Andes

