Lautaro Armesto fue reporteado en la sección "El lector fiel de la semana", donde contó que tiene por ídolos a Falcón, Maradona y Messi. Cuando le preguntaron por el actual DT de Villa Dalmine, el joven contestó mejor que el mejor de los políticos vernáculos. Cosa de pueblo chico: cuando un campanense asoma por algún medio de alcance nacional, no hay forma de no sentir cierto orgullo en el pecho. Más o menos eso fue lo que experimentamos cuando vimos la foto de Lautaro Armesto (21) en el Olé del último domingo. No fue por un mérito deportivo, pero su fidelidad a la publicación fue motivo suficiente para entrevistarlo en la sección "El lector fiel de la semana". A pesar de su corta edad, encontramos algunas definiciones que identificarán a más de un hincha violeta. Lautaro declaró que los dos momentos más importantes que le tocó vivir siguiendo a Villa Dalmine junto a su padre Alberto "Chiche" Armesto, fueron los ascensos en el 2012 y en el 2014. Y de los dos, se queda con el del 2012, a la B Metropolitana. Sobre el presente futbolístico del club, Armesto "chico" contestó: "Lo que me gusta es estar en la B Nacional, algo que hace algunos años era impensado. Lo que no me gusta es que el equipo haya caído tanto en las últimas fechas". Y al ser consultado sobre el DT Facundo Arguello, declaró diplomáticamente: "Era el ayudante de campo del técnico anterior y me parece que tiene una linda oportunidad". Sobre el final de la entrevista, le dieron a elegir entre Maradona y Messi; y el nieto e hijo de políticos justicialistas locales, se abstuvo de comparar porque a Maradona no lo vio jugar. Aun así, como un experto, aseguró: "No sé si Diego Maradona fue mejor, sí creo que todavía sigue siendo más importante él que "La Pulga" para la historia del fútbol argentino". Sabias palabras.

Armesto “chico" y su minuto de fama en el “Olé". A juzgar por sus atinadas declaraciones, el hijo sabe más que el padre…



Villa Dálmine:

Un fanático del Viola en diario deportivo Olé

