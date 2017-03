El Torneo Nocturno de Fútbol de Veteranos que se disputa en la cancha de Las Campanas ingresó en su etapa decisiva, luego de terminarse la fase regular. Así, los seis mejores equipos de cada una de las zonas disputarán la instancia de eliminación directa en busca del campeón.

En la Zona A, el mejor equipo fue Deportivo San Felipe, que en la última fecha derrotó 3-1 a Defensores de La Esperanza y cosechó 21 puntos. En la segunda posición quedó Del Pino, con 19, luego de vencer 2-0 a Los Pumas en la última jornada. Más atrás se ubicaron Kilmes FC (17) y Campana FC (14), que en esta novena fecha igualaron 1-1.

En la quinta posición terminó Defensores de La Esperanza (13 puntos), mientras que 6º quedó Naranja Juniors (10) luego de golear 6-1 a Taxi Di Luz en la última fecha.

Las posiciones de esta Zona A las completaron Las Praderas (10), Taxi Di Luz (9) y Atlético Las Campanas (9), que quedaron eliminados.

Mientras tanto, en la Zona B, el mejor equipo fue Los Amigos, que en la última fecha perdió su andar perfecto (llevaba siete triunfos en siete presentaciones) al caer frente a Sol de América, que lo derrotó 2-0 con dos goles de Gustavo Pérez.

De esta manera, Los Amigos fue 1º con 21 puntos, mientras Sol de América quedó en la segunda posición con 19. En la tercera posición se ubicó CASLA (17 puntos), que en esta última fecha igualó 1-1 con El Regreso, equipo que terminó en la cuarta colocación con 12.

Los otros dos clasificados de esta Zona B fueron Tavella y El 70, con 8 puntos cada uno). En tanto, San Cayetano (7), Mega Jrs (4) y Meta Guacha (3) quedaron eliminados.

Ahora, según informó la organización, los 12 equipos se cruzarán en partidos de eliminación directa. Así jugarán: Deportivo San Felipe v El 70; CASLA vs Campana FC; Del Pino vs Tavella; Sol de América vs Defensores de La Esperanza; Kilmes FC vs El Regreso; y Los Amigos vs Naranja Jrs.