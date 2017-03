BRASIL CLASIFICADO La contracara de Argentina es Brasil, que anoche goleó 3-0 a Paraguay con goles de Coutinho, Neymar y Marcelo y, de esa manera, aseguró su clasificación al Mundial de Rusia 2018. Fue la coronación de la racha iniciada con el entrenador Tite: desde su asunción, Brasil jugó ocho partidos y los ganó todos. En tanto, Colombia se acomodó gracias a su triunfo 2-0 como visitante sobre Ecuador, mientras que Chile se recuperó como local al superar 3-1 a Venezuela. El que se complicó en esta doble fecha fue Uruguay, que el jueves pasado cayó con Brasil y anoche perdió 2-1 como visitante frente a Perú, que todavía sueña con llegar, al menos, al repechaje. PRÓXIMA FECHA. El jueves 31 de agosto, por la 15ª jornada, jugarán: Chile vs Paraguay; Brasil vs Ecuador; Venezuela vs Colombia; Perú vs Bolivia; y Uruguay vs Argentina. Luego, el martes 5 de septiembre, por la 16ª jornada se enfrentarán: Colombia vs Brasil; Paraguay vs Uruguay; Argentina vs Venezuela; Ecuador vs Perú; y Bolivia vs Chile. Horas después de conocer la sanción a su capitán, cayó 2-0 en La Paz y retrocedió al quinto puesto. En la próxima visita a Uruguay. En un encuentro en el que desperdició la oportunidad que tuvo para adelantarse en el marcador, Argentina terminó sufriendo la efectividad de Bolivia, que no le perdonó sus errores para imponerse por 2 a 0. De esta manera, la Selección Nacional volvió a retroceder al quinto puesto de las Eliminatorias Sudamericanas y está en zona de repechaje de cara al Mundial de Ruisa 2018. Todo ocurrió horas después que la FIFA informara la sanción a Lionel Messi (ver aparte), quien terminó siendo reemplazando por Ángel Correa en una alineación titular que completaron: Sergio Romero; Facundo Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo; Enzo Pérez, Guido Pizarro, Ever Banega, Ángel Di María; y Lucas Pratto. En el primer tiempo, Edgardo Bauza debió recurrir a Matías Caruzzo para reemplazar al lesionado Funes Mori, mientras que cuando el equipo quedó 2-0 abajo hizo ingresar a Sergio Agüero y Marcos Acuña en los lugares de Correa y Pérez. La mejor oportunidad albiceleste estuvo en los pies de Di María, pero su definición mano a mano pegó en la cara del arquero local Carlos Lampe. Encima, unos minutos más tarde, sobre los 30 de la primera parte, un centro al punto penal encontró el cabezazo goleador Juan Carlos Arce para el 1-0 (Romero se resbaló cuando el envío llegaba al área). Luego, en el inicio del complemento, Marcelo Moreno Martins aprovechó un pésimo retroceso argentino y, en soledad dentro del área, fusiló a Romero para establecer el 2-0. Con esta derrota, Argentina quedó con 22 puntos nuevamente en zona de repechaje y su próximo compromiso será el 31 de agosto frente a Uruguay en Montevideo, mientras que luego será local de Venezuela, a la espera de la última doble fecha de Eliminatorias contra Perú (local) y Ecuador (visitante). La FIFA suspendió a Messi por cuatro fechas Lionel Messi no jugó ayer frente a Bolivia porque la FIFA decidió suspenderlo de oficio por cuatro fechas tras haber comprobado el insulto a uno de los árbitros en el partido contra Chile. Además del partido en La Paz, se perderá los duelos con Uruguay, Venezuela y Perú y sólo volverá en la última jornada, frente a Ecuador. Igualmente, la medida será apelada ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA para ver si se logra una reducción de la pena y, en caso de recibir una respuesta negativa, se irá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que será la última instancia posible. A través de su sitio oficial, el máximo organismo del fútbol publicó: "La Comisión Disciplinaria de la FIFA, en aplicación de los artículos 77 a) y 108 del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), tomó la decisión de considerar culpable al futbolista Lionel Messi de haber violado el art. 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente". Además, informó que se "suspende al jugador Lionel Messi por cuatro partidos oficiales y se le impone una multa de 10 mil francos suizos". Por último, el comunicado hace referencia a que "esta decisión refleja la jurisprudencia constante que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha venido aplicando con anterioridad en casos análogos".





Sin Messi y en la altura, Argentina perdió con Bolivia y volvió a quedar en zona de repechaje

