Sin argentinos en Miami

El argentino Federico Delbonis (57 del ranking mundial) perdió ayer 6-3, 4-6 y 3-6 ante el japonés Kei Nishikori (Nº 4 del mundo) por los Octavos de Final del ATP Masters 1000 de Miami que, de esta manera, se quedó sin argentinos. El tenista de Azul tuvo su mejor momento en el tercer set, cuando quebró en el tercer game para adelantarse 2-1 sobre Nishikori. Sin embargo, posteriormente no pudo sostener su saque y, de allí en adelante, fue todo del japonés. Ayer se disputaron íntegramente los Octavos de Final y así quedaron conformadas las llaves de Cuartos: Alexsander Zverev vs Nick Kyrgios y Roger Federer vs Tomas Berdych en la parte alta del cuadro; y Rafael Nadal vs Jack Sock y Fabio Fognini vs Kei Nishikori en la parte baja.

