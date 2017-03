Docentes locales realizaron una ”Marcha de Antorchas”

Fue organizada por FEB y acompañada por SUTEBA y UDOCBA. Además contó con la participación del titular provincial de UDOCBA, Miguel Díaz. Así continuaron los reclamos, mientras la huelga docente se extiende: el paro se prolongó hasta el viernes. Cientos de docentes le dieron vida a la "Marcha de las Antorchas" que ayer por la noche circuló por el centro de la ciudad, dándole continuidad a las manifestaciones contra los gobiernos de Cambiemos y sus políticas educativas. Organizada por Unión Docentes Campana (entidad adherida a la FEB) pero con el acompañamiento también de SUTEBA y UDOCBA, la marcha bordeó la plaza, fue y vino a lo largo de la avenida Rocca y confluyó de nuevo en el mástil central de la Eduardo Costa. Allí, cerca de las 20:30, los maestros entonaron las estrofas del Himno Nacional y llamaron a "ser cada vez más hasta lograr el respecto de las autoridades, un salario digno y que el Estado mantenga a las escuelas como corresponde". "Los gremios solos no hacen nada sin ustedes", aseguró Juanita Fornarini, secretaria general de UDC. Posteriormente, en diálogo con LAD, señaló que la marcha fue "histórica". Indicó que la iniciativa se consensuó en las asambleas mantenidas por las bases y que se hizo extensiva a los demás sindicatos. "Pusimos la mejor energía para que no solamente acompañen la mayor cantidad de afiliados sino también para concientizar a los papás y que vean que en la ciudad de Campana sus docenes tienen calidad, porque (los gobiernos) nos han tratado de denostar de todas las formas", afirmó. "No hay que responder a la agresión –continuó-. Hay que accionar con ejemplos y con modelos, y esta es la mejor manera de pelear la democracia". Y cargó contra la última propuesta salarial presentada por la gestión Vidal: "Es una vergüenza, realmente nos preocupa la actitud que tienen en una mesa de negociación, que justamente no es negociación. No sé qué consideran que somos. Esperamos que no nos sigan faltando el respecto. Ellos dicen que no se corren un ápice y no se trata de eso, sino de ver la ley y derechos que tenemos y actuar en función de ellos", sostuvo. La marcha contó también con la adhesión de padres y alumnos, como los jóvenes nucleados en el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Nº 15. La columna estaba encabezada por los secretarios generales de los tres gremios mayoritarios de Campana: Fornarini por FEB, Sonia Rafael por SUTEBA y Pedro Espinoza por UDOCBA. Asimismo participó el secretario general de UDOCBA a nivel provincial, Miguel Díaz. El cuerpo lo constituían maestros identificados con pecheras sindicales, con guardapolvo de Primaria y de instituciones de nivel inicial. Una de ellos, Patricia Vega, docente de la Escuela 13, se plegó a la protesta no solo por "el tema salarial: nosotros estamos luchando por nuestro estatuto docente, donde están contemplados nuestros derechos y nuestra garantía de continuidad laboral, por nuestro IPS, y (porque) sabemos que esté gobierno viene por todo", explicó. Por su parte, Fabiana Merli, de la Escuela 4 de Rio Lujan, dijo que hace 24 años que es docente y que el conflicto "no es de ahora" sino "de todos los gobiernos". "Estos momentos traen mucha tristeza. Tengo entendido que un país que progresa es un país donde prima la educación y donde hay niños bien alimentados. Si el recorte se hace desde la educación, como sociedad vamos a involucionar", avisó. El martes en La Plata, el Frente Gremial bonaerense (compuesto por FEB, SUTEBA, UDOCBA, AMET, SADOP y UDA) rechazó la última propuesta paritaria de la Gobernación, consistente en un 19 por ciento de suba dividida en tres cuotas con actualización por inflación y una compensación por la pérdida de poder adquisitivo del 2016. Además, en la mesa técnica los funcionarios provinciales manifestaron que si los maestros se comprometían a bajar los niveles de ausentismo, el Estado estaría en condiciones de mejorar los salarios a mediano plazo. Tras la reunión, los sindicatos lanzaron un paro de 48 horas para miércoles y jueves. Ayer durante la marcha por el centro de Campana, fuentes gremiales confirmaron que la huelga se extiende también para el viernes.

LOS MAESTROS SE REUNIERON EN LA PLAZA EDUARDO COSTA Y MARCHARON POR AV. ROCCA.





SONIA RAFAEL, PEDRO ESPINOZA, MIGUEL DÍAZ, LÍA FERNÁNDEZ Y JUANITA FORNARINI. LOS REFERENTES GREMIALES LOCALES DE SUTEBA, UDOCBA Y FEB ENCABEZARON LA MARCHA JUNTO AL TITULAR PROVINCIAL DE UDOCBA.





LOS DOCENTES CAMPANENSES EN SU PASO POR LA PLAZA.





LA MARCHA DE LAS ANTORCHAS VOLVIÓ A REPETIRSE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y CONTÓ CON EL APOYO DE VECINOS Y FAMILIARES DE LOS DOCENTES CAMPANENSES.





Docentes locales realizaron una ”Marcha de Antorchas”

Continúaron sus reclamos y protestas contra la Provincia y Nación

