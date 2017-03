NOTICIA RELACIONADA: Remo:

Rodrigo Murillo también será parte del Equipo Argentino en el Sudamericano El remero del Campana Boat Club competirá en la prueba de cuatro remos largos sin timonel categoría Junior. Este será el tercer Campeonato Sudamericano de Remo consecutivo en el que el CBC aporta remeros a la Selección Nacional. Excelentes noticias para el deporte de nuestra ciudad, y especialmente para el Campana Boat Club: Felipe Modarelli será uno de los remeros de la Selección Nacional en el próximo Campeonato Sudamericano de Brasilia que se realizará del 27 al 29 de abril. Felipe competirá como remero titular en la prueba de cuatro remos largos sin timonel categoría junior (Sub 18) junto a Tobías Olay (Club Canottieri Italiani), Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) y Joaquín Riveros (Club San Fernando). La convocatoria definitiva llegó ayer miércoles desde la Asociación Argentina de Remeros Aficionados tras las exitosas evaluaciones a las que Felipe y sus compañeros de tripulación han sido sometidos desde finales del año pasado. Las más recientes pruebas evaluativas se llevaron a cabo el fin de semana pasado en la Pista Nacional de Remo de Tigre. El sábado, el cuatro sin timonel junior registró un tiempo de 6 minutos y 24 segundos, ubicándose en el puesto 11 de 16 botes preseleccionados. El domingo quedaron novenos de 18 embarcaciones, marcando un segundo más que el sábado. Este será el tercer Campeonato Sudamericano de Remo consecutivo en el que el Campana Boat Club aporta remeros a la Selección Nacional: en 2015 compitió María Kury en single, finalizando subcampeona; en 2016, en Chile, Joel Romero y Enzo Noguera obtuvieron la medalla de bronce en cuádruple par; y en 2017 será la oportunidad de Felipe, triple campeón argentino (dos sin menor en 2015, single y cuádruple menor en 2016) y gran aspirante a representar a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. El último bote con atletas del Campana Boat Club en consagrarse campeón en un Sudamericano fue el cuádruple par junior de María Almendra Murillo (con Marina Cosci del Club Náutico Zárate, Oriana Ruiz del Club de Remo Teutonia y Catalina Segura del Club Náutico El Timón), que se quedó con el oro en la Pista Nacional de Tigre. En ese mismo Sudamericano también corrió la ex remera celeste Julieta Spiteller en doble par junior, junto a Cecilia Leonardi del Nahuel Rowing Club. El Sudamericano de Brasilia, que se realizará del 27 al 29 de abril, congregará a remeros junior y senior de todo el continente, y será el primer gran test del nuevo Cuerpo Técnico de la Selección Nacional de Remo, liderado por el Head Coach Hernán Leguizamón. En los últimos tres campeonatos sudamericanos, Argentina no realizó grandes papeles en la categoría junior, pero sí lo hizo en las categorías superiores (sub-23 en Uruguay 2014 y Paraguay 2015, y Senior en Chile 2016).

FELIPE MODARELLI, representante del Campana Boat Club, competirá en la prueba de cuatro remos largos sin timonel categoría Junior.





Felipe es gran aspirante a representar a Argentina en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.





FELIPE MODARELLI compartirá bote junto a Tobías Olay (Club Canottieri Italiani), Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) y Joaquín Riveros (Club San Fernando).



