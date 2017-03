Paula Díaz en Lanzamiento de Jabalina, Juan Martín Marquine en Salto en Alto y Rodrigo Salazar en los 5.000 metros lograron sendas medallas de oro en Mar del Plata. Además, el CCC cosechó otras seis preseas plateadas y una de bronce. Tres atletas del Club Ciudad de Campana se consagraron campeones provinciales al lograr sendas medallas doradas durante el Campeonato Provincial Sub 20 que se realizó en Mar del Plata. En la pista sintética del Ente Municipal de Deportes (EMDER) de "La Feliz" se coronaron Paula Díaz en Lanzamiento de Jabalina, Juan Martín Marquine en Salto en Alto y Rodrigo Salazar en los 5.000 metros. Fueron tres de los once atletas que, entrenados por el profesor Diego Marquine, representaron a la institución Tricolor, que también cosechó seis medallas de plata y una de bronce. Porque, además, Paula Díaz fue 2ª en Lanzamiento de Bala y 3ª en los 100 metros con vallas; Gimena Amante fue 2ª en los 5.000 metros llanos; Alison Olinick, 2ª en Salto con Garrocha y en Salto en Alto; Lara Barbería, 2ª en los 200 metros llanos; y Valentín Solis, Francisco Piana, Sebastián Gómez y Ezequiel Melgarejo fueron segundos en la Posta 4x400. En este certamen provincial Sub 20 también fueron finalistas Lucas Maidana, Ezequiel Melgarejo, Sebastián Gómez y Valentín Solis en la posta 4x100; Lucas Maidana en 110 metros con vallas; Sebastián Gómez en 400 metros con vallas; Ezequiel Melgarejo en 400 metros llanos; y Francisco Piana y Valentín Solis en Salto en Largo. AL CAMPEONATO ARGENTINO. Con los resultados obtenidos en este certamen provincial realizado en Mar del Plata, Paula Díaz, Juan Martín Marquine, Rodrigo Salazar, Alison Olinick, Gimena Amante y Lara Barbería lograron clasificar para formar parte del equipo de la Provincia de Buenos Aires que participará del Campeonato Argentino Sub 20 que se llevará adelante en la ciudad de Mar del Plata los próximos días 8 y 9 de abril. El Prof. Diego Marquine, del CCC, estará a cargo del equipo.

Atletismo:

Tres atletas del Club Ciudad de Campana se consagraron campeones provinciales Sub 20

