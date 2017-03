La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/mar/2017 Se presenta una nueva versión de ”Mamma Mía” en el Barbero







El Taller Municipal de Comedia Musical del profesor Gustavo Dappiano estrena una nueva versión de este clásico. Habrá funciones gratuitas en el Teatro Pedro Barbero los días 2, 8 y 9 de abril. El Taller Municipal de Comedia Musical sigue sumando propuestas artísticas. En esta oportunidad, luego de un pre estreno, el público podrá disfrutar desde el domingo a las 20:30, del musical "Mamma Mía". La versión del profesor Gustavo Dappiano llega al Teatro Municipal Pedro Barbero con la organización de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Luego de "Drácula", "Aquí no hay quien viva" y "Peter Pan. Todos podemos volar", el elenco se prepara para un nuevo éxito con funciones gratuitas los días domingos 2 y 9 de abril y el sábado 8. No es necesario sacar las entradas previamente. "Cuando decidí hacer Mamma Mía una parte de mi adolescencia revivió junto a la música de ABBA. Las canciones que fueron furor, la llegada de los A Teens y luego en el cine "El casamiento de Muriel" hasta vibrar con la película Meryl Streep. Yo tenía ganas de contar la historia de Donna a mi modo. Jugar con la historia y reinventarla", comentó Dappiano, quien no solo sigue celebrando sus 30 años de teatro sino que también festeja su cumpleaños el día del pre estreno. Con esta nueva puesta en escena del elenco municipal de comedia musical, el público podrá conocer así la historia de Donna, una madre soltera, dueña de un pequeño hotel en una paradisiaca isla griega. Su hija Sophie, a la que crió sola, está a punto de casarse. Por ello, decide invitar a Rosie y Tanya, sus dos mejores amigas. Sin embargo, Sophie también hizo tres invitaciones muy especiales. En un intento por descubrir a su verdadero padre en el día más feliz de su vida, invita a la ceremonia a tres hombres con los que su madre tuvo una aventura en el pasado.

Con la dirección de Gustavo Dappiano, el elenco se prepara para un nuevo éxito. Sofy y Sky, protagonizan el nuevo musical del Taller Municipal.





